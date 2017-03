Chuyện người phụ nữ chuyên đi thi để kiếm sống

Liz Denial, 51 tuổi, nhận được hàng trăm giải thưởng từ các cuộc thi trên mạng và thi giải ô chữ. (Ảnh: CNA)

Liz Denial, ở Stapleford thuộc Nottingham, Anh, nhận được đủ các kiểu giải thưởng, từ chiếc TV LCD 37 inch tới một hệ thống rạp chiếu phim tại gia, 2 X-box, hàng trăm chai dầu gội, sữa tắm và các sản phẩm lau dọn.



Người phụ nữ 51 tuổi này là một nhân viên ngân hàng nhưng đã buộc phải thôi việc. Cô thậm chí còn mang về cho mình một kỳ nghỉ VIP tiêu chuẩn khách sạn 5 sao ở Kenya. Cô cũng có thể hưởng thụ một cuộc sống xa hoa sau khi nhận được 16.500 Bảng trên chương trình truyền hình Đi tìm ẩn số (Deal or No Deal).



Tính ra, mỗi ngày kể từ tháng 10 năm ngoái, Liz - người đã buộc phải bỏ việc làm ở ngân hàng vì bị chứng đau cơ xơ hóa - đều giành được một giải thưởng.



Cô nói: "Tôi sống dựa vào các giải thưởng vì tôi không có việc làm. Đôi khi, tôi phải tự cấu mình vì tôi không thể tin mình may mắn đến vậy. Có thể đó là sự bù trừ vì tôi phải chịu đựng rất nhiều từ căn bệnh hiện tại".



"Một số giải thưởng thì nhỏ thôi, chẳng hạn như chai gội đầu hay lọ nước lau sàn, nhưng tôi cũng nhận được hẳn một tivi LCD 37 inch, một hệ thống rạp hát gia đình, hai X-Box và 2 iPod. Tôi bán những giải thưởng tôi không dùng, chẳng hạn như X-box, cho bạn tôi. Tôi thậm chí không thể tin mình được một chuyến đi tới Kenya".



"Giải thưởng dở nhất mà tôi nhận được là một hình diễn viên Ricky Gervais bằng bìa cứng to bằng người thật. Khi nhân viên bưu điện giao cho tôi, tôi không biết phải làm gì với nó".



"Một số giải thưởng khá lạ nhưng nhiều giải khác làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn và hiển nhiên là thú vị hơn".



Liz đã gặp gỡ người bạn thân nhất Sandy Cox đến từ Cossall, sau khi xuất hiện trên chương trình "Đi tìm ẩn số".



"Tôi cũng tham gia các cuộc thi nhưng tôi chẳng bao giờ có được may mắn như Liz. Duy nhất một lần tôi được 10 Bảng trên chương trình Đi tìm ẩn số nhưng Liz thì giành được tất. Cô ấy thực sự xứng đáng với các giải thưởng, cô ấy là một phụ nữ cô đơn", Sandy Cox cho biết.

Theo Thanh Hảo (VNN / Mail)