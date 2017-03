Chuyện vào nghề, giải nghệ của các sao khiêu dâm

Ngôi sao phim khiêu dâm Nhật Sola Aoi



Ngành công nghiệp khiêu dâm Nhật, hay còn gọi là ngành làm phim cho người lớn (AV) theo cách gọi địa phương, đều được mọi người biết rõ là có chút khác biệt so với phương Tây, không chỉ bởi nó được chấp nhận một cách chính thống trong văn hoá thường nhật ở đất nước mặt trời mọc.Các ngôi sao khiêu dâm nổi tiếng không chỉ ở Nhật mà còn trên toàn châu Á, với những người phụ nữ như Maria Ozawa, Ai Iijima và Sola Aoi. Họ xuất hiện trong các đợt quảng bá game, diễn xuất trong các bộ phim có tiếng, phim truyền hình và trên sân khấu. Ngành công nghiệp khiêu dâm Nhật một năm sản xuất ra hơn 3.000 bộ phim và có giá trị 100 tỷ yen (1,2 tỷ USD). Trong khi đó, ngành làm phim bình thường của Nhật chỉ sản xuất khoảng 400 phim một năm.Khi Ai Iijima qua đời ở tuổi 36 vào tháng 12/2008, với cái xác vô hồn nằm trong căn hộ của mình, hàng loạt lời đồn cô dùng thuốc quá liều tới việc bị nhiễm một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, vốn là tai tiếng của ngành này hồi thập niên 1980 và 1990, đã sống dậy. Tuy nhiên, báo cáo của cảnh sát cho biết, nguyên nhân qua đời của ngôi sao này là viêm phổi.Năm 2010, thế giới làm phim khiêu dâm được cho là an toàn và sạch bóng mafia hơn nhiều so với thời hoàng kim của Iijima. Để hiểu sâu về ngành công nghiệp khiêu dâm cũng như thế hệ các ngôi sao phim cấp 3 làm gì sau khi giải nghệ, điều gì khiến họ vào nghề, phóng viên CNN đã trò chuyện với một ngôi sao khiêu dâm về hưu, đương kim siêu sao Sola Aoi và quản lý một hãng phim."Đã có những trường hợp, nơi các diễn viên phim cấp 3 bị phát hiện thân thế tại nơi làm việc và bị thải hồi nhưng các vụ việc như vậy khá hiếm", Akifumi "Aki" Matsuoka, tổng quản lý hãng Prime Agency Inc nói về viễn cảnh xấu nhất mà diễn viên của ông gặp phải khi giải nghệ. Tuy nhiên, mặt khác, một số cô gái đã triển khai công việc kinh doanh của riêng mình như mở quán bar, và những người mở quán không phải là ít. Họ có tiền vốn ban đầu và mọi thứ cứ thế tiến triển tốt.Matsuoka làm việc cho một trong những hãng phim hàng đầu ở Tokyo, tính tới giờ đã được 6 năm, với tư cách là quản lý các diễn viên phim XXX. Khi được hỏi, tại sao ban đầu các cô gái lại vào nghề này, người đàn ông này cho hay: dù lý do của mỗi người khác nhau nhưng dường như thông thường là họ muốn thoát khỏi sự buồn chán và tìm kiếm cái gì đó mới mẻ, và tiền cũng là yếu tố quan trọng. Những người vào nghề có đủ loại, từ sinh viên, bà nội trợ tới quý cô văn phòng.Tuy vậy, với những người khác, thành một diễn viên phim khiêu dâm cũng chính là cơ hội để nổi tiếng và đó có thể là con đường bằng phẳng để đạt mục tiêu hơn là tham gia và ngành điện ảnh chính thống.Matsuoka, quản lý 20 diễn viên đóng phim XXX một lúc, nhấn mạnh rằng lý do các diễn viên giải nghệ cũng nhiều vô vàn và tuỳ từng trường hợp. "Khó có thể hợp lý khi sử dụng mức trung bình để nói mọi người làm gì. Nhưng có lẽ, những ngày gần đây, ngày càng có nhiều nữ diễn viên giữ nghề lâu hơn, khoảng từ 5-10 năm".Ngành làm phim khiêu dâm có một khía cạnh khá thú vị, khác hẳn sự nghiêm túc của ngành giải trí Nhật nói chung. Đó là, nó gần như thiếu vắng hoàn toàn các hợp đồng. Điều này có nghĩa là, các hãng phim phải đối xử nhẹ nhàng, tế nhị với từng cô gái, sẵn sàng ứng cứu họ 24h/ngày - một trách nhiệm lớn trong công việc của Matsuoka."Nói ví dụ, một diễn viên ký hợp đồng một năm, nhưng sau một tháng cô ấy muốn bỏ đi, chúng tôi không thể buộc cô ấy một cách hợp pháp là phải làm cho hết hợp đồng. Vì vậy, một người ở lại với nghề thì đó là lựa chọn của họ và việc của chúng tôi là thuyết phục hoặc đưa cho họ đề nghị tốt".Khi quyết định giải nghệ, nhiều người có thể giữ bí mật, gồm cả Akiko (không phải tên thật". "Tôi hiện là sinh viên đại học. Khi phải đi đóng phim, tôi xin nghỉ. Tôi giữ kín quá khứ của mình với tất cả mọi người. Tôi bắt đầu đóng phim khiêu dâm vào năm 2004 và giải nghệ vào cuối 2008. Ban đầu tôi tò mò và thích đóng phim, tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền", Akiko thổ lộ.Tuy nhiên, Matsuoka đã chứng kiến sự thay đổi trong suốt những năm theo nghề. Đó là, hiện nay, ngày càng ít cô gái cảm thấy cần phải che giấu thân thế và có vài người mới giữ bí mật hoàn toàn.Sola Aoi, một diễn viên kỳ cựu với 9 năm trong nghề cho biết, việc cô trụ lại lâu là do mong muốn. "Tôi nghĩ rằng, ngay từ đầu tôi biết đây là ngành mà có rất ít các nhân vật kỳ cựu. Tuy nhiên, mặt khác, tôi không mong tôi cần phải duy trì nghề tới 9 năm như hiện thời. Tôi cũng ngạc nhiên về chính mình. Nhiều cô gái cùng vào nghề với tôi không có mục tiêu như tôi. Họ coi việc làm diễn viên đóng phim khiêu dâm chỉ là một bàn đạp để rồi chuyển sang mảng khác của ngành biểu diễn"."Trước khi làm diễn viên phim XXX, tôi muốn trở thành giáo viên và đã đi học để có thể đạt ước mơ. Tôi đã làm vậy khi còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về tương lai với nghề giáo viên, tôi có thể thấy chính xác cuộc đời mình sẽ như thế nào và nói thực, dường như nó khá buồn tẻ".Mọi việc diễn ra bất ngờ khi Sola được một nhân viên hãng phim tìm thấy trên đường phố Shibuya và có một sự nghiệp khác. Rất nhanh chóng, Sola trở thành một diễn viên XXX nổi tiếng. Cô nổi tiếng tới mức cô tuyên bố sẽ không trở lại với tên thật và không che giấu việc đóng phim khiêu dâm."Tôi vẫn sử dụng tên thật trong đời tư nhưng tôi thực sự không có tý mong muốn nào với việc trở lại hoàn toàn với tên thật. Có lẽ, theo nhiều cách Sola Aoi chỉ là một nhân vật mà tôi đóng nhưng Sola là cái tên tôi cảm thấy thoải mái khi dùng trong nghề, không chỉ là trong ngành làm phim khiêu dâm. Tôi không muốn xoá hay phủ nhận những gì đã làm".Về chuyện yêu đương, Matsuoka tiết lộ, các diễn viên phim XXX không bao giờ cưới bất cứ ai trong ngành, đối lập hẳn những người làm nghệ thuật thông thường ở Nhật - nơi các diễn viên, ca sĩ thường cưới đạo diễn, quản lý và người tạo phong cách."Một số cô sẽ gặp một người đàn ông trong khi vẫn hành nghề và trong trường hợp này, họ thường bộc bạch về việc đang làm trước khi mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn. Nếu họ giữ bí mật, mọi việc sẽ trở nên khó hơn nhiều. Tuy nhiên, đôi khi, bạn trai của họ cũng thấu hiểu. Tuỳ từng trường hợp. Các cô gái đóng phim cấp 3 cũng là những cô gái bình thường. Họ cũng có bạn bè và không phải là người không bình thường. Hiện giờ, có nhiều đàn ông thành phố không nghĩ gì về chuyện đó. Có lẽ, chỉ ở nông thôn Nhật, đàn ông mới lăn tăn song hiện giờ họ đã thoáng hơn nhiều".Sola, trước đây cũng có một quan hệ lâu dài với diễn viên hài kịch Jiro Hachimitsu, thú nhận, cô rất muốn ổn định. "Tôi luôn yêu quý trẻ con và ý nghĩ có một gia đình, nuôi dạy con cái là cái gì đó luôn luôn không bao giờ thay đổi và là thứ tôi muốn có. Tuy nhiên, cảm giác chưa phải lúc này với tôi hiện còn rất mạnh. Trước đây, tôi muốn ổn định và có con trong độ tuổi 20 nhưng hiện giờ tôi nghĩ điều đó nên xảy ra vào năm tôi 30 cũng được".Matsuoka thú nhận, đôi khi các mối quan hệ trở nên tồi tệ, song người đàn ông này tin rằng nó không nhiều hơn so với các cô gái làm nghề khác. "Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với một số diễn viên ngay cả khi họ đã lập gia đình hoặc cưới chồng. Chúng tôi tự không liên lạc với họ nhưng với một số diễn viên lâu năm, chúng tôi trở thành những người bạn thân và thậm chí là sau đó chúng tôi có thể gặp nhau để ăn tối và đi dạo".Sola hiện gặt hái nhiều thành công hơn so với thời chỉ diễn phim khiêu dâm. Cô biểu diễn ở nhà hát trong các vở như Baragaki, tham gia các bộ phim quốc tế với vai Yutaka Yamazaki trong "Torso". Sola cũng tạo nên một cơn bão ở Trung Quốc khi mở riêng một tài khoản ở Twitter, khiến những người hâm mộ đổ xô đi vượt tường lửa để tới thăm. Twitter bị cấm ở Trung Quốc."Hiện giờ, tôi đã đóng vài phim bình thường ở khu vực châu Á, gồm cả bộ phim chưa công chiếu mà tôi vừa hoàn thành các cảnh quay ở Hong Kong. Tuy nhiên, chắc chắn tôi sẽ đóng nhiều phim hơn nữa, để tạo nên bước chuyển giao tới các bộ phim quốc tế, hy vọng là châu Âu và Bắc Mỹ vào năm tới. Tôi đã tập trung học tiếng Anh nghiêm túc hơn và đang cân nhắc du học ở nước ngoài"."Tôi cũng dùng tên tuổi của mình để tạo sự khác biệt theo hướng tích cực, đó là thứ tôi luôn muốn làm nhiều hơn nữa. Một lĩnh vực mà tôi hiện quan tâm là nhận thức về HIV/AIDS. Tôi sẵn sàng làm nhiều việc tình nguyện hơn".Trong khi Sola đang khai phá những lĩnh vực mới, một vài diễn viên khiêu dâm nổi tiếng có thể mong đạt tới sự thành công của cô.Tuy nhiên, diễn viên đã giải nghệ là Akiko thì tỏ ra không hối tiếc. "Khi tôi nhìn lại 4 năm qua và lúc này tôi thấy đó là một khoảng thời gian đặc biệt. Ngay lúc này, thỉnh thoảng tôi nghĩ lại và vẫn thực sự muốn trở lại những ngày đó. Nhưng tôi biết rằng đó không phải một nghề nghiệp mà tôi có thể làm tới cuối đời. Tôi nghĩ, đã ra đi đúng lúc và không hề hối tiếc".