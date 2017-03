Chuyện xứ người: Ở tù vì hành hạ chó

Chỉ là công nhân sống nhà chung cư bình dân, nhưng ông Krishnasamy Kaliyappan, 44 tuổi, cũng thuộc dạng hào phóng khi nuôi đến 2 con chó cưng giống Maltese. Nhưng đêm 17.9.2011, hai con chó đã không gặp may. Khi người của cửa hàng thức ăn nhanh McDonald’s đến nhà ông Kaliyappan giao hàng khoảng 10 giờ đêm, Brownie và Kiki Moi - tên 2 con chó - sủa ỏm tỏi. Ông Kaliyappan, lúc đó đang ngồi nhậu bia trong phòng ngủ, bực mình chạy ra túm cổ con đực Brownie mang ra hành lang chung cư, ném xuống đất. Trong khi đó, con cái Kiki Moi lại chạy vào phòng ông sủa tiếp, khiến ông điên lên, túm luôn con chó quăng qua cửa sổ phòng ngủ. Do nhà ông Kaliyappan chỉ ở tầng 3, nên 2 con chó không bị thương tích gì.



Nhưng xui cho người đàn ông có 3 đứa con này. Một bà hàng xóm nghe chó sủa đã bật camera an ninh trong nhà và ghi hình được cảnh ông Kaliyappan quăng con Brownie ở ngoài hành lang. Người phụ nữ cẩn thận này đã lập tức gọi cảnh sát. Tại phiên tòa hôm 18.12, công tố viên từ Cục Nông sản và Thú y buộc ông Kaliyappan 2 tội cố ý gây đau đớn không cần thiết cho 2 con chó. Tội danh này có mức án tối đa 10.000 SGD (172 triệu đồng) tiền phạt, và/hoặc 1 năm tù giam. Thẩm phán phiên tòa cộng đồng đã quyết đinh phạt ông Kaliyappan 5.000 SGD, sau khi ông này van nài rằng đã chăm sóc chu đáo 2 con chó suốt hơn 1 năm và chỉ hành động thô lỗ trong lúc say xỉn, mất kiểm soát.



Tuy nhiên, do không có tiền nộp phạt, ông Kaliyappan phải chấp nhận ngồi tù 5 tuần. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ động vật phản đối bản án được cho là quá nhẹ tay. Chủ tịch nhóm Hành động vì chó ở Singapore, ông Ricky Yeo, nói rằng hành vi của ông Kaliyappan có thể được coi là cố sát, và đáng bị bỏ tù ít nhất 6 tháng. Giám đốc Hiệp hội Chống bạc đãi thú vật Corinne Fong, một thành viên trong hội đồng xét xử, cũng cho rằng cần áp dụng mức án cao hơn.





Theo Thục Minh (TNO)