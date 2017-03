Cô bé 12 tuổi làm "dậy sóng" YouTube

Lauren đang mày mò để chuẩn bị cho chuyến du hành vũ trụ của búp bê - Ảnh: NY Daily News

Cô bé hiện đang là học sinh của Trường Cornerstone Christian chia sẻ: “Từ năm lên 6 tuổi cháu đã ước mơ được thực hiện điều này, đó là đưa mèo Hello Kitty mà cháu yêu thích nhất ra ngoài Trái đất”.

Nhân một bài tập kiểm tra về “áp suất không khí và nhiệt độ bị ảnh hưởng bởi độ cao”, Lauren đã bắt tay thực hiện “dự án khoa học” ấp ủ từ lâu.

Đầu tiên cô bé làm một mô hình như chiếc tên lửa có vệt sơn hồng (ký hiệu của chiến dịch kêu gọi mọi người phòng chống bệnh ung thư) bên ngoài, rồi đặt búp bê Hello Kitty vào trong.

Tiếp đến, Lauren cố định 4 chiếc camera GoPro (chuyên dùng để quay những cảnh mạo hiểm) và một thiết bị định vị GPS vào trong một chiếc hộp rồi gắn chặt nó vào tên lửa. Một chiếc dù nhỏ được gắn chắc chắn bên ngoài. Toàn bộ các bộ phận trên được buộc chặt vào một quả bóng màu trắng khổng lồ.

Sau đó, Lauren chọn một khu vực có độ cao khoảng 189m và thả quả bóng lên trời. Trong lúc quả bóng bay thì những chiếc camera đã thu lại toàn bộ khung cảnh tuyệt vời xung quanh chú mèo Hello Kitty. Khi quả bóng bay đến tầng bình lưu đạt độ 28.536m, nó phình to gấp 53 lần trạng thái ban đầu và nổ tung. Lúc này, chiếc dù bật ra giúp đưa búp bê Hello Kitty trở lại Trái đất an toàn. Thiết bị định vị như GPS sẽ phát tín hiệu để Lauren xác định vị trí của búp bê. Không may toàn bộ chiếc hộp và tên lửa bị vướng trên ngọn cây cao 15m, nhưng cuối cùng Lauren cũng mang được xuống mặt đất an toàn.

Nhờ những gì mà bốn chiếc camera ghi lại, Lauren đã hoàn thành đoạn phim cho bài tập của mình. Phim sẽ được cô chủ nhiệm chiếu trên lớp học vào ngày 4-2 này. Cô bé tâm sự: “Đây là một trải nghiệm nghiên cứu khoa học thật tuyệt vời và cháu hi vọng các bạn trong lớp sẽ thích nó”.

Lauren đăng đoạn phim lên YouTube và có hơn 29.000 lượt xem. Cô bé cho biết rất ngạc nhiên khi nhiều người yêu thích đoạn phim này.