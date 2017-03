Cô gái 30 tuổi mang hình hài trẻ sơ sinh

Maria sinh 7/5/1981, nhưng khi lên 9 tháng tuổi thì cơ thể cô dừng phát triển. Bình thường ở tuổi cô, hầu hết mọi người đã có gia đình riêng, có con cái. Nhưng mọi việc của Maria, từ ăn mặc, đi ra ngoài đều phải do người thân làm giúp.







Dù đã 30 tuổi, nhưng Maria Audete do Nascimento người Brazil trông chỉ như đứa trẻ mới 8-9 tháng.

Cô gái mang hình hài đứa trẻ này mắc phải một chứng bệnh hiếm gặp mà người ta thường gọi là bệnh "già hóa trẻ". Khi mắc phải chứng bệnh này, các bộ phận trên cơ thể không phát triển dù được tiếp thức ăn, dẫn đến vóc dáng vẫn giữ nguyên và chỉ trong trạng thái duy trì sự sống.Một số chuyên gia thuộc đại học Universidade do Ceará (Brazil) trước đây từng chẩn đoán căn bệnh của Maria là do sự giảm hoạt động của tuyến giáp (tuyến tạo ra hormone điều khiển sự lớn lên và phát triển của thân thể) hay tuyến giáp phát triển không cân xứng.Căn bệnh của Maria đã có thể chữa khỏi nếu như cô được điều trị kịp thời ngay từ khi mới chào đời, tuy nhiên cha mẹ cô đã không thể làm thế. "Tôi chưa từng đưa con bé đến bác sĩ. Mọi thứ ở đây rất khó khăn", cha của Maria cho biết trong một cuộc phỏng vấn.Các bác sĩ cũng từng hi vọng có thể điều trị để cải thiện thể chất cho Maria, giúp cô có thể đi, và nói được một số từ.Mẹ của Maria mất 15 năm trước. Sau đó, cô được mẹ kế chăm sóc, bà đã đón nhận và nuôi nấng cô như con gái mình. "Tôi nghĩ đó là món quà mà Chúa ban cho tôi khi được làm mẹ của một đứa trẻ như thế này," bà chia sẻ.