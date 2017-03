Cô gái cởi quần tấn công cảnh sát bị phạt tám tháng tù

Trong đoạn video xuất hiện trên mạng, người phụ nữ họ Chu dùng quần của mình quật vào người cảnh sát và xe của họ. Cô gây náo loạn cả một góc đường ở Nam Kinh trưa hôm 3/8/2010 khi bị cảnh sát yêu cầu về đồn do vi phạm luật giao thông.



Trước đó, Chu đâm vào một người đàn ông khi cố gắng vượt đèn đỏ ở ngã tư.Theo Asia One, nạn nhân muốn bồi thường nhưng Chu chỉ đồng ý trả một khoản tiền rất nhỏ nên anh ta đã gọi cảnh sát. Sợ chiếc xe ba bánh điện của mình sẽ bị tạm giữ, Chu cởi quần và bắt đầu tấn công tới tấp cảnh sát giao thông.



Một nhân viên an ninh bị đánh tới mức choáng váng và phải vào viện. Trong lúc giận dữ và lo sợ, Chu quên mất mình đang ở trong tình trạng bán nude.



"Cảnh sát toàn nam giới nên chẳng ai dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã dùng chiếc quần dài của mình để đe dọa và khiến họ không thể làm việc được", người phụ nữ này kể lại.Tờ China Smack đưa tin, Chu là người tỉnh An Huy đến Nam Kinh tìm việc nhưng do không biết chữ nên cô vẫn thất nghiệp và sống bằng nghề nhặt rác.



Khi tới Nam Kinh, Chu gặp và thuê nhà cùng một người đàn ông 70 tuổi. Thấy "người tình" rỗi việc, cụ ông đó đã mua cho cô một chiếc xe ba bánh. Từ đó, hàng ngày Chu chuyên chở khách dù ở quanh nhà ga để kiếm thêm thu thập.



Chu bật khóc sau phiên tòa xét xử và tỏ ra hối hận vì những gì đã làm với các nhân viên cảnh sát. "Tôi không định đánh ai cả, chỉ là để anh ta tránh xa ra", cô nức nở.





Theo Cẩm Vân (Ngôi sao)