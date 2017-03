Cổ tích thời nay

Cả Stockholm, thủ đô Thụy Điển, hai tuần nay đã lên cơn sốt về đám cưới hoàng gia này. Trong thời gian này, hoàng gia và chính phủ tổ chức nhiều lễ hội âm nhạc và văn hóa với chủ đề “Tình yêu”.

Sẵn sàng cho lễ cưới



Sân bay quốc tế Arlanda được đặt tên mới là Sân bay Tình yêu Chính thức trong tuần lễ đặc biệt đón chào quan khách quốc tế.



Danh sách khách mời dự tiệc cưới đêm nay - khoảng 500 người, bao gồm tên tuổi lớn của giới hoàng gia, chính khách, thương gia, giải trí... thế giới - được giữ bí mật nhưng theo báo chí Thụy Điển, vua Harald của Na Uy, nữ hoàng Margrethe của Đan Mạch, nữ hoàng Beatrix của Hà Lan, hoàng tử Edward, bá tước xứ Wessex Anh và nhiều vị vương gia khác đã nhận lời tham dự tiệc cưới. Nếu tính tổng cộng khách mời dự lễ cưới thì con số lên đến 1.200 người, theo tuần báo Đức Der Spiegel.



Hoa và quốc kỳ Thụy Điển nổi bật với hai màu vàng và xanh tràn ngập đường phố, nhất là con đường mà cỗ xe ngựa trang trí hoa chở công chúa và “hoàng tử của nàng” sẽ diễu hành. Cảnh sát cũng diện sắc phục mới tuần tra khắp trung tâm thủ đô.



Dân cư mạng tò mò có thể vào trang web “Tình yêu Stockholm 2010” để biết thông tin toàn diện về sự kiện đặc biệt này. Ví dụ nước Colombia - có quan hệ đặc biệt với nữ hoàng Thụy Điển - tặng 40.000 loại hoa để trang hoàng thánh đường Stockholm – nơi diễn ra buổi lễ - và các nơi quan trọng diễn ra lễ cưới. Nhạc sĩ Benny Anderson của ban nhạc huyền thoại Thụy Điển Abba sáng tác riêng một ca khúc dành riêng cho Victoria và Daniel. 2.300 nhà báo sẽ đến Stockholm tường thuật lễ cưới kéo dài 3 ngày.



Ban tổ chức sự kiện ước tính sẽ có 500 triệu khán giả theo dõi lễ cưới này trên đài truyền hình. Lý do cơ bản: Câu chuyện tình của công chúa Victoria là chân thật. Và công chúa Victoria không giống như công nương Diana xứ sương mù.



8 năm đấu tranh



Công chúa Victoria và Daniel Westling đã đấu tranh suốt 8 năm để được vua cha chấp thuận mối tình không môn đăng hộ đối này. Trong thời gian đó, sức khỏe của cả hai bị đe dọa nghiêm trọng. Công chúa mắc bệnh chán ăn, còn Daniel đau thận phải cắt bỏ và ghép thận khác.



Victoria – tên đầy đủ là Victoria Ingrid Alice Desiree, công chúa Thụy Điển và là nữ công tước xứ Vastergotland - năm nay 32 tuổi, là trưởng nữ của vua Carl XVI Gustaf, 64 tuổi và hoàng hậu Silvia Sommerlath, 66 tuổi, một người mang hai dòng máu Đức và Colombia. Công chúa là chị của hoàng tử Carl Phillip, 31 tuổi, và công chúa Madeleine, 28 tuổi.



Với đôi mắt nâu sâu thẳm và nụ cười đôn hậu, công chúa Victoria liên tục dẫn đầu danh sách thành viên hoàng gia Thụy Điển được nhân dân yêu thích nhất. Chuyện tình của công chúa trong sáng, không gợn chút xì-căng-đan nào như các công chúa khác.



Khi công chúa Victoria làm lễ đính hôn với Daniel Westling, một chàng trai bình thường, 36 tuổi, vốn từng là thầy thể thao riêng của công chúa, chỉ làm cho tình cảm dân chúng dành cho công chúa càng tăng thêm.



Công chúa Victoria là một tấm gương sáng của hoàng gia hiện đại. Công chúa tốt nghiệp trường đại học danh giá Yale của Mỹ, từng công tác ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản và không ngần ngại chọn một thứ dân làm chồng.



Daniel Westling, năm nay 36 tuổi, sinh ra ở Ockelbo, một thị trấn chỉ có 3.000 dân sống trong những ngôi nhà gỗ, một khu vực rừng núi hẻo lánh có nhiều gấu và tuần lộc.



Mẹ của Daniel công tác trong ngành bưu điện, còn cha công tác trong ngành bảo hiểm xã hội. Thành viên duy nhất trong gia đình có chút ít tiếng tăm là Suzanne Forgren, cựu vô địch thế giới về môn cử tạ nữ.



Cái bóng của nữ hoàng tương lai



Daniel không có điểm gì đặc biệt, học hành cũng không cao, nguyên là huấn luyện viên thể lực, còn hiện nay là chủ một cơ sở thể dục thể thao khá sang trọng.



Và cũng vì là thứ dân, không thuộc dòng dõi quý tộc nên Daniel Westling, dù trở thành chồng của nữ hoàng tương lai và từ nay được phong tước hoàng thân Daniel, công tước xứ Vastergotland, cái họ Westling sẽ không được ghi nhận trong cuốn niên giám Gotha, thư mục nổi tiếng của dòng dõi quý tộc và hoàng gia châu Âu.



Daniel Westling sẽ mãi mãi là cái bóng của nữ hoàng tương lai. Công chúa Victoria đã nói trước với Daniel về điều này và Daniel chấp nhận hoàn toàn vì tình yêu.



Nhưng liệu hoàng thân Daniel có chịu đựng được lâu dài thân phận không mấy gì dễ chịu đó ? Nhiều người giống như Daniel đã không kiềm chế, đã có những phát biểu không phù hợp với địa vị của mình. Chẳng hạn hoàng thân Henrik, người hay than phiền về “tiền thuốc lá” mà vợ - nữ hoàng Đan Mạch Margrethe - cấp cho ông. Hay như hoàng thân Claus, chồng của nữ hoàng Hà Lan Beatrix, có lúc bị suy nhược thần kinh. Riêng hoàng thân Philip, chồng nữ hoàng Anh Elizabeth II, là người hay phát biểu một cách hài hước về thân phận mình.



Đám cưới công chúa Victoria được xem là khá tiết kiệm so với tiêu chuẩn hoàng gia các nước. Theo báo chí địa phương, đám cưới này tốn khoảng 20 triệu kronor. Vua Carl XVI Gustav bỏ tiền túi góp một nửa. Phần còn lại của chính phủ. 20 triệu kronor tương đương với 2 triệu euro, một số tiền quá nhỏ so với đám cưới 40 triệu euro của hoàng thái tử Brunei cách đây không lâu.



Tuy nhiên, một số người Thụy Điển vẫn cho rằng như thế là quá tay trong bối cảnh nền kinh tế Thụy Điển đang lâm vào cảnh suy thoái tồi tệ nhất từ thế chiến thứ hai. Nhất là nếu tính luôn chi tiêu trong 3 ngày cưới, tiền tu bổ thánh đường Stockholm và cung điện Haga ở Solna, ngoại ô Stockholm, nhà riêng của cặp vợ chồng mới cưới, thì số tiền có thể lên đến 100 triệu kronor.

Theo Người Lao Động