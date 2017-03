Cơ trưởng "hóa điên" thoát án tù

Các nhân viên an ninh áp giải cựu phi công Clayton F. Osbon. Ảnh: AP

Usa Today đưa tin thẩm phấn Mỹ Mary Lou Robinson hôm qua công bố phán quyết trên, chưa đầy 3 tuần sau khi chính bà tuyên bố cựu cơ trưởng Clayton F. Osbon có đủ năng lực để tham dự xét xử. Bà Robinson cho biết Osbon bị "mắc bệnh tâm thần nặng hoặc phải chịu một khiếm khuyết khiến ông không đủ khả năng" để nhận thức rằng hành động bột phát hôm 27/3 là sai.

Osbon, 49 tuổi, là phi công của hãng JetBlue, khiến máy bay thuộc quyền chỉ hủy của ông phải hạ cánh khẩn cấp hồi tháng 3 sau khi nhảy xổ ra khỏi buồng lái và hét lên những câu khó hiểu về Jesus, al-Qaeda và dọa có bom trên máy bay.

Các hành khách và phi hành đoàn sau giây phút hoảng hốt đã khống chế được viên cơ trưởng. Máy bay lúc đó đang trong hành trình từ thành phố New York tới Las Vegas đã chuyển hướng khẩn cấp đến Amarillo, bang Texas. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, lực lượng an ninh địa phương đã tiếp nhận cơ trưởng và đưa đi ông đi kiểm tra y tế bằng xe cứu thương.

10 hành khách đã đâm đơn kiện JetBlue vì cho rằng sự cố trên đe dọa đến tính mạng của họ. Trong khi đó, Obson bị đưa ra truy tố hồi tháng 4 với tội danh tấn công, đe dọa, làm ảnh hưởng đến công việc điều khiển chuyến bay của phi hành đoàn. Obson có thể đối mặt với 20 năm tù nếu bị kết án các tội danh trên.

Hiện cựu cơ trưởng được đưa trở lại cơ sở điều trị tâm thần liên bang để tiếp tục kiểm tra tình trạng sức khỏe và sẽ tham gia phiên điều trần mới vào tháng 8 tới.

Theo Anh Ngọc (VNE)