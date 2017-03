Cơ trưởng mắc kẹt trong toilet máy bay

Máy bay của hãng hàng không Chautauqua Airlines. Ảnh: jetphotos

Theo Anh Ngọc (VNE)



Sự cố trên xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Chautauqua Airlines tối 16/11 xuất phát từ Asheville, Bắc Carolina, sau khi cơ trưởng máy bay vào nhà vệ sinh và bị kẹt bên trong. Một trong những hành khách đã nghe thấy tiếng vị cơ trưởng đập cửa và tìm cách giúp, Yahoo News đưa tin.Tuy nhiên, do không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên boong, một phi công khác báo cáo trên hệ thống rằng cơ trưởng đã mất tích. Chuyến bay chở 18 hành khách lập tức thông báo tình trạng an ninh khẩn cấp.Cơ trưởng bị mắc kẹt đã cho hành khách trên mật khẩu để vào khoang lái nhưng phi hành đoàn đều tỏ ý nghi ngờ và không cho để người này trình bày vụ việc."Cơ trưởng đã mất tích ở phía sau máy bay. Có một người nói tiếng nước ngoài rất 'nặng' đang cố gắng vào trong khoang lái", đoạn băng ghi âm lại tình hình lúc đó cho thấy thông báo của một phi công."Một người nói tiếng nước ngoài rất khó nghe đã nói với tôi một mật khẩu để vào khoang lái nhưng tôi không để cho anh ta vào trong", người phi công nói tiếp. Chỉ huy chuyến bay đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu hạ cánh.Sau đó cơ trưởng tự giải thoát mình khỏi nhà vệ sinh và máy bay cũng hạ cánh an toàn. Các nhân viên an ninh từ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan quản lý cảng hàng không đã gặp mặt cả phi đoàn ở New York sau đó.Hãng Chautauqua cho hay người phi công đã làm đúng khi đảm bảo an ninh buồng lái và không tự ý xác nhân tình trạng của cơ trưởng. "Không ai bị thương. Cả người khách tốt bụng đã giúp đỡ cơ trưởng và phi hành đoàn đều được tuyên dương", hãng hàng không cho biết.