Con dâu Madoff đổi tên

Từng rất tự hào khi trở thành một thành viên của gia đình Madoff, nhưng sau khi đế chế của bố chồng sụp đổ, Stephanie Madoff, vợ của Mark Madoff buộc phải xin đổi tên họ vì lý do an toàn. “Tôi thấy lo sợ cho sự an toàn của mình và các con”, Stephanie cho biết.

Cô và gia đình nhỏ từng nhận được đe dọa sát hại vào tháng 12-2008, và dù nhà chức trách đã khẳng định những lời đe dọa đó là thiếu căn cứ, Stephanie vẫn kiên quyết đệ đơn lên tòa án New York xin đổi tên họ cho mình và 2 con, Audrey Viola 3 tuổi và Nicholas mới tròn 1 tuổi được ít ngày (riêng Mark Madoff không thuộc diện được phép đổi tên). Sau khi quyết định của tòa có hiệu lực, Stephanie sẽ mang họ mới “Morgan”.

Theo Hạ Liên (ANTĐ/Tân Hoa xã)