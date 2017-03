Công chúa Ả Rập ăn quỵt

Lối vào khách sạn Shangri-La ở Paris, nơi công chúa al-Sudairi ở từ Giáng sinh năm ngoái - Ảnh: AFP

3g30 sáng 31-5, công chúa Maha al-Sudairi lặng lẽ rời khỏi khách sạn Shangri-La ở Paris, nơi bà đã thuê nguyên một tầng lầu và “đóng đô” từ mùa Giáng sinh năm ngoái cùng đoàn tùy tùng 60 người. Sự ra đi không kèn không trống này khiến nhân viên khách sạn sinh nghi khi hóa đơn khách sạn lên đến 6 triệu euro (7,4 triệu USD)còn chưa được thanh toán! Họ gọi báo cho cảnh sát. Trong khi đoàn tùy tùng bị chặn lại, hành lý bị lục soát thì Đại sứ quán Saudi Arabia đã được gọi đến để giải quyết hậu quả!

Không phải lần đầu

