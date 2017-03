Công nghệ “hô biến” chăn bãi rác thành chăn bông mới

Xưởng tẩy bông này nằm khuất trong một ngõ nhỏ thuộc phố Cầu Tây Thiện khu Vũ Hoa Đài thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Từ xưởng này, hàng ngày có rất nhiều chiếc chăn bông có ruột làm từ bông rác tẩy trắng được chở đi khắp nơi tiêu thụ với hình thức bắt mắt và giá cả không kém cạnh gì hàng chăn đệm chính hãng.





Những chiếc ruột chăn thải loại, hôi hám

trở thành nguyên liệu cho những chiếc chăn bông mới.



Sau khi tẩy, những tấm mền bông rác rưởi lại trắng bóc như bông mới.



Những chiếc chăn bông mới có ruột làm từ bông rác.



(Theo VNN/ VTC News)

Trong vai người mua hàng, phóng viên xâm nhập vào xưởng sản xuất rộng khoảng 100 mét vuông của cơ sở này. Ngay gần cửa ra vào, hàng trăm chiếc chăn bông mới đã được đóng gói chờ xe tới chở đi cung cấp cho các cửa hàng chăn ga gối đệm ở thành phố Nam Kinh.Đi sâu vào bên trong là những đống ruột chăn cũ nát, xám xịt và bốc mùi hôi thối.Những mảnh ruột chăn, mền bông rách rưới và bẩn thỉu được gom về chất thành đống. Sau khi qua một lần ngâm thuốc tẩy, ép khô chúng được đưa vào chiếc máy bật bông để đánh tơi, sau đó ép lượt nữa, đánh tơi và trở thành bông nguyên liệu làm ruột chăn, ruột gối trắng phau.Xưởng này có 6 người làm, 1 máy ép, 1 máy bật bông và 2 máy may, hiện tại phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ đáp ứng được các đơn đặt hàng vì mùa đông sắp tới.Những công nhân làm ở đây đều phải mặc đồ bảo hộ, che kín toàn thân. Hầu hết những người vào xưởng mà không có đồ bảo hộ sẽ bị dị ứng, ngứa ngáy, thậm chí là lở loét do bụi bông có bám chất tẩy rửa dính vào cơ thể.Một điều đáng nói là bông nguyên liệu sản xuất ruột chăn, ruột gối ở xưởng này hầu hết đều thu gom từ những bãi rác, những chiếc ruột chăn, mền bông đã cũ nát và đặc biệt chúng rất bẩn.Khi phóng viên thắc mắc, nguyên liệu bẩn như vậy liệu sử dụng chăn bông có an toàn không, một nhân viên trả lời: “Chúng tôi bán cho bao nhiêu cửa hàng, chưa thấy ai phàn nàn gì về chất lượng cả!”Ngay đầu ngõ vào xưởng có một cửa hàng trưng bày sản phẩm chăn ga, gối đệm có giá cả khá phải chăng nếu khách mua với số lượng lớn. Những chiếc ruột chăn, ruột gối phồng lên trắng muốt khiến người mua không hoài nghi gì về nguồn gốc nguyên liệu sản xuất ra những chiếc chăn, gối bông ấy.Theo tìm hiểu của phóng viên thì xưởng gia công chăn bông này hoạt động suốt ngày đêm và cắt cử người thường xuyên canh gác đề phòng lực lượng chức năng kiểm tra. Khi thấy “động”, toàn bộ công nhân sẽ rút khỏi xưởng bằng lối cửa sau.