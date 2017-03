'Cụ hàu' khổng lồ nhất thế giới

Cựu phi công Richard Mesce và con hàu khổng lồ mà ông phát hiện. Ảnh: Eureka Times-Standard.

Theo Minh Long (VNE)



Richard Mesce - một cựu phi công sống ở phía bắc bang California, Mỹ - phát hiện con hàu dưới đáy vịnh Humboldt. Sau đó ông đem nó tới Đại học Humboldt để các chuyên gia đo đạc kích thước của con vật. Chiều dài của nó là 40 cm, còn chiều rộng khoảng 18 cm. Do con hàu nằm bên dưới lớp bùn có độ dày tới 20 cm, các chuyên gia cho rằng nó đã sống chừng 80 năm, báo Eureka Times-Standard đưa tin.Cựu phi công bắt đầu tìm kiếm hàu khổng lồ từ năm 2006 sau khi ông vô tình thấy một con hàu lớn trong vịnh Humboldt. Ông thường xuyên ra khơi bằng thuyền kayak mỗi khi sóng lặng.Theo Sách Kỷ lục Thế giới Guinness, con hàu to nhất thế giới có chiều dài 36 cm và chiều rộng hơn 15 cm.Nếu cụ hàu này được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là con hàu to nhất, Đại học Humboldt sẽ đề nghị Mesce để nó trong công viên hải dương của trường để nó tiếp tục sinh trưởng.