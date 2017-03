Cụ ông 105 tuổi tại New Zealand vẫn tiếp tục lái xe

Với thâm niên lái xe 88 năm kể từ khi bắt đầu học lái trên một chiếc ôtô do Pháp sản xuất được gắn cần điều khiển thay vì vôlăng, đến thời điểm hiện tại sở hữu một chiếc Mitsubishi với hệ dẫn động 4 bánh màu đỏ, ông Bob vẫn chưa có ý định từ bỏ thói quen này. Thậm chí khi ông bị chấn thương hông trái 3 năm trước, ông cũng bỏ qua lời khuyên của bác sỹ ngừng lái xe trong vòng 6 tháng.



Đến nay, hàng ngày ông vẫn đều đặn tập thể dục buổi sáng tại nhà cùng niềm vui là nấu ăn cho mình và bà vợ hiện cũng đã 91 tuổi. Mỗi tuần ông Bob lái xe 3 lần tới cửa hàng cách nhà 15km để đưa vợ đi mua thực phẩm và báo chí. Thỉnh thoảng ông rong ruổi trên xe tới gặp bác sỹ và thăm thú bạn bè. Trong suốt những năm lái xe, ông Bob chỉ gây ra một vụ tai nạn duy nhất và một lần bị phạt vì chạy quá tốc độ.



Tại New Zealand, những lái xe trên 80 tuổi buộc phải vượt qua các cuộc kiểm tra sức khỏe và thị lực 2 năm một lần mới có thể tiếp tục cầm tay lái, tương tự như một số nước châu Âu và nhiều bang của Mỹ.



Phát ngôn viên cơ quan giao thông của New Zealand Andy Knackstedt nói: "Xét trên góc độ thâm niên, các lái xe lớn tuổi ít gây tai nạn hơn tài xế trẻ." Trên thực tế, nhiều người già có thể duy trì được cuộc sống độc lập, khả năng linh hoạt và lòng tự trọng của mình nhờ tiếp tục có bằng lái xe.



Theo sách kỷ lục Guiness, lái xe nhiều tuổi nhất trên thế giới là ông Fred Hale người Mỹ. Ông này đã ngồi sau tay lái cho tới tận sinh nhật lần thứ 108 của mình vào năm 1998./.





Quang Minh/Sydney (Vietnam+)