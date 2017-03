Cụ ông gốc Việt bất ngờ biết mình là phụ nữ

Vụ việc hi hữu xảy ra tại bệnh viện Kwong Wah . Ảnh: SCMP



Cụ ông chỉ cao 1,37m này chỉ định tới bác sĩ để chữa đau bụng, tuy nhiên kết quả khám bệnh lại khiến ông đau đầu vì bác sĩ khẳng định ông là phụ nữ. Khi nghe các bác sĩ nói rằng bụng của ông bị sưng cùng nhiều cơn đau bất thường là do xuất hiện u nang trong một buồng trứng, người đàn ông tưởng chừng như mình nghe nhầm – theo Hong Kong Medical Journal.



Đây là một trường hợp hi hữu do một sự rối loạn gene hiếm gặp gây ra được gọi là hội chứng Turner. Những phụ nữ mắc hội chứng này vốn có vấn đề trong nhiễm sắc thể nên dễ bị vô sinh và tầm vóc nhỏ bé.



Tuy nhiên, “cụ ông” nói trên do bị tăng sản thượng thận bẩm sinh với lượng hormone nam cao nên bề ngoài trông không khác những người đàn ông khác, nếu không nói tới vóc dáng hơi nhỏ bé. Ông cũng có râu bình thường nhưng bộ phận sinh dục đặc biệt nhỏ.



“Nếu u nang buồng trứng không lớn lên như vậy, tình trạng của ông cụ có lẽ sẽ chẳng bao giờ được phát hiện”, các bác sĩ cho biết.



Được biết, cụ ông gốc Việt này lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, không có tinh hoàn và từng có tiền sử bệnh liên quan tới bài tiết từ nhỏ. Sau khi nhận kết quả nói trên, ông quyết định vẫn tiếp tục giữ giới tính nam.

Theo Đỗ Quyên (NLĐO / Straits Times)