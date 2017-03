Cuba "trình làng" điếu xì gà dài kỷ lục hơn 81m

Điếu xì gà có chiều dài kỳ lục 81,8m. (Nguồn: Internet)



Đây là lần thứ năm ông Castelara ghi tên vào sách kỷ lục Guinness.



Trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế đang diễn ra tại thủ đô Havana của Cuba, nghệ nhân Castelara, 67 tuổi, đã hoàn thành tuyệt tác này sau tám ngày lao động cật lực với sự trợ giúp của một nhóm bạn bè.



Ông Castelara cho biết, mục tiêu tiếp theo của ông là sản xuất điếu xì gà dài hơn 100m.



Bắt đầu cuốn xì gà từ lúc mới 5 tuổi, đến nay, nghệ nhân Castelara đã có trên 60 năm thâm niên với nghề và nhiều lần được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness.



Điếu xì gà đầu tiên nổi tiếng thế giới do ông Castelara cuốn dài 11,04m, điếu thứ hai do ông phá kỷ lục của mình dài 14,8m, và điếu thứ ba dài 20,4m.



Từ nhiều thế kỷ nay, xì gà Cuba là thương hiệu nổi tiếng thế giới và là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của quốc đảo này. Năm 2010, bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu, doanh thu từ xuất khẩu xì gà của Cuba đạt 368 triệu USD, tăng 2% so với năm trước đó./.