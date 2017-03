Cuộc hôn nhân sóng gió của đại mỹ nhân Ấn Độ

Theo Sầm Hoa (VNN/ Xinhuanet)

Trong mắt mọi người, Aishwarya cực kỳ xinh đẹp và cô còn được phong là Đệ nhất mỹ nhân Ấn Độ, là một ngôi sao mà điện ảnh thế giới không thể bỏ qua và được giới báo chí bình chọn là “nhân vật có ảnh hưởng nhất” hay “người đẹp quyến rũ nhất”. Được kết hôn với một người giàu có, những tưởng cuộc hôn nhân của cô tràn đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, trước tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế ở Ấn Độ, Aishwarya buộc phải tuân theo và trải qua không ít khó khăn.Năm 1994, người đẹp 21 tuổi tới từ Ấn Độ đã giành ngôi quán quân tại cuộc thi Hoa hậu thế giới tổ chức tại Nam Phi. Vẻ đẹp lộng lẫy của cô đã nhanh chóng “hớp hồn” cả thế giới và trở thành siêu minh tinh trên màn ảnh Ấn Độ, sự nghiệp của cô phát triển như vũ bão và Aishwarya có một lượng người hâm mộ khổng lồ trong một thời gian ngắn.Cho tới năm 2006 khi Aishwarya đóng vai chính trong phim DHOOM2, nụ hôn của cô với nam diễn viên Bollywood Hrithik trên màn ảnh đã gặp phải sự chỉ trích là làm ảnh hưởng tới truyền thống của dư luận, thậm chí còn bị kiện ra tòa. Cuối cùng Aishwarya chọn Hollywood làm điểm đến cho sự nghiệp của mình và cô nhanh chóng tỏa sáng trên phim trường quốc tế. Bảo tàng tượng sáp nổi tiếng Madame Tussauds tại London, Anh đã làm tượng sáp cho Aishwarya và khiến cô trở thành người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên có được vinh hạnh này.Năm 2006, các phương tiện truyền thông tập trung vào chuyện tình cảm của Aishwarya, người bạn trai của cô chính là ngôi sao điện ảnh Abhishek Bachchan. Hai người đã có tình cảm với nhau sau khi cùng đóng chung một bộ phim. Họ đã công khai tình cảm của mình khi tới du lịch ở New York, thậm chí Aishwarya đã nhận lời cầu hôn của Abhishek Bachchan.Họ được giới truyền thông gọi là cặp “Kim Đồng Ngọc Nữ” của màn ảnh Bollywood nhưng không ai ngờ rằng số phận của họ lại giống như nhân vật trong bộ phim mà mình đóng, tình yêu của họ là là một phiên bản thực tế của những câu chuyện tình trong phim Bollywood khi gặp phải sự phản đối của gia đình chỉ vì lời nói đùa của chiêm tinh gia.Tuy nhiên, cho dù thái độ của người trong gia đình và dư luận ra sao thì hai người họ vẫn kiên trì và giữ vững tình yêu của mình. Trước tình yêu mãnh liệt của họ, một chiêm tinh gia đã phán rằng nếu như họ kết hôn vào cuối thàng 4 năm 2008 thì trước tiên Aishwarya phải kết hôn với một cây chuối nếu không Abhishek sẽ mất mạng. Lời phán của nhà chiêm tinh đã khiến họ tìm thấy chút hy vọng trong chuỗi bế tắc kéo dài.Cuối cùng cha của Abhishek cũng có lý do để chúc mừng hai người và chấp nhận họ. Mặc dù phải kết hôn với một cây chuối trước khi về nhà chồng nhưng đối với Abhishek và Aishwarya, đây chỉ là một thử thách rất nhỏ so với những gì họ đã trải qua.Cuối năm 2006, Abhishek và Aishwarya cùng nhau Đông bắc Ấn Độ, tại đây, theo phong tục địa phương, Aishwarya đã chọn cho mình một cây chuối và đặt một vòng hoa lên nó để tổ chức một lễ cưới linh đình.Sau khi vượt qua thử thách này, ngày 20 tháng 4 năm 2007, Abhishek và Aishwarya cuối cùng cũng đã có được hôn lễ như mong đợi, cô dâu Aishwarya mặc trên mình một bộ áo cưới Ấn Độ đắt tiền và cùng chú rể nhảy điệu nhảy truyền thống. Hôn lễ của họ được gọi là “đám cưới thế kỷ” của Ấn Độ.Con đường từ tình yêu tới hôn nhân của Aishwarya đã trải qua biết bao thăng trầm khiến cô không dám nghĩ lại lần nữa. Bây giờ, Aishwarya chỉ luôn nghĩ rằng phải trân trọng hạnh phúc mà cô không dễ gì có được. Tuy nhiên ở Ấn Độ, để có thể cân bằng được cả gia đình và công việc như Aishwarya quả là không dễ dàng chút nào. Thông thường phụ nữ Ấn Độ có địa vị rất thấp trong gia đình, cho dù ở ngoài bạn có thể là một minh tinh nhưng khi về nhà bạn vẫn phải là người vợ ngoan hiền và chịu sự quản lý của chồng và cha mẹ chồng.Sau khi kết hôn, Aishwarya vẫn sống chung với bộ mẹ chồng và không từ bỏ sự nghiệp của mình để ở nhà dạy dỗ con cái. Điều này khiến cho mẹ chồng cô cảm thấy không hài lòng. Ngoài ra, trong gia đình còn có nhiều quy tắc phải tuân thủ theo như cứ đến sinh nhật của thành viên nào trong gia đình thì mọi người phải tới chúc mừng tới tận khuya mới về, Aishwarya đã từng mất mặt khi mẹ chồng giáo huấn cô trước mặt người giúp việc.Mặc dù cảm thấy bị oan ức nhưng Aishwarya không bao giờ dám tranh luận với mẹ chồng. Abhishek cũng chỉ biết đứng đằng sau để vợ mình trút giận vì không muốn làm hỏng mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu và muốn Aishwarya tự mình vượt qua. Từ đó trở đi, mặc dù bận rộn với công việc nhưng Aishwarya vẫn luôn cố gắng thực hiện theo những quy tắc do mẹ chồng đề ra và tìm cơ hội để làm vui lòng mẹ chồng. Mẹ chồng cô cũng vì thế mà thay đổi thái độ với cô, đặc biệt là khi em dâu sinh em bé, Aishwarya đã thể hiện mình là người phụ nữ của gia đình, cô thường chạy tới chạy lui ở bệnh viện để giúp đỡ em dâu nên mẹ chồng cô cũng rất hài lòng.Đối với Aishwarya, cô không chỉ yêu thích cuộc sống điện ảnh mà còn trân trọng cuộc sống gia đình vì trong thâm tâm cô, cô vẫn là một người phụ nữ Ấn Độ truyền thống. Cô đã không tỏ thái độ phản kháng trước cách làm của mẹ chồng mà ngược lại tìm cách để thuyết phục được bà và giành được vị trí trong lòng mọi người.