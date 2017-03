Cứu con trai, người mẹ rơi vào gầm thang cuốn thiệt mạng

Xiang Liujuan, 30 tuổi đang di chuyển cùng con trai của mình trên thang cuốn ở trung tâm bách hóa.



Hình ảnh được ghi lại trong camera an ninh cho thấy bàn đạp chuyển tiếp của thang cuốn bị sập lúc Xiang bước lên. Dù đã bị cuốn nửa người vào thang, nhưng cô đã kịp thời đẩy cậu con trai đang đi cùng về phía trước. Một nhân viên ở gần đó đã kéo cậu bé đến nơi an toàn.

Tuy nhiên thang cuốn vẫn tiếp tục hoạt động. Một vài giây sau, Xiang bị cuốn xuống gầm thang bên dưới. Một nhân viên gần đó đã cố gắng kéo tay cô lên nhưng không kịp.



Người phụ nữ đã kịp đẩy con trai về phía trước trước khi bị cuốn vào gầm thang. (Ảnh: CCTV)

Theo tin tức, các nhân viên cứu hỏa phải mất hơn 4 tiếng để tháo dỡ buồng máy và cứu người phụ nữ này. Tuy nhiên, cô “không có dấu hiệu của sự sống.”

Cảnh quay cũng cho thấy có hai nhân viên đang đứng ở đầu thang cuốn để hỗ trợ cho hai mẹ con.

Báo Vũ Hán dẫn lời một nguồn tin cho biết, thang cuốn ở trung tâm bách hóa Anliang, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc vừa được tiến hành bảo dưỡng. Tuy nhiên, nhân viên bảo dưỡng đã quên lắp ốc vít vào đúng vị trí dẫn đến tai nạn.

Trung Quốc là nơi thường xảy ra tai nạn do những quy định và tiêu chuẩn về an toàn thường bị coi thường và thực thi khá lỏng lẻo, đôi khi còn do tham nhũng.

Năm 2012, một cậu bé 9 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị cuốn vào thang cuốn tại một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, trong khi các nhân viên cửa hàng đứng nhìn một cách kinh sợ.

Hồi tháng 7-2011, một bé trai 13 tuổi thiệt mạng và 20 người tháng bị thương khi thang cuốn trong một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh bất ngờ đổi chiều vào giờ cao điểm.