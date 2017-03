Đám cưới đồng tính của 2 phụ nữ lên chức bà

Lambert và Rudd trao nhau nụ hôn say đắm

Kitty Lambert (54 tuổi) và Cheryle Rudd (53 tuổi) tới từ Buffalo, New York đã tổ chức lễ cưới vào nửa đêm thứ Bảy tại thác Niagara, Đảo State Park's Luna, gần biên giới Mỹ-Canada trước sự chứng kiến của hàng trăm bạn bè, người thân và những người ủng hộ.

Lambert, một nhà quản lý phòng triển lãm, đã mặc chiếc đầm xa-tanh màu xanh mà bà tự làm trong khi Rudd, một đầu bếp, lại diện một bộ tuxedo màu trắng và cà vạt màu xanh. Lễ cưới là kết quả của mối tình kéo dài hơn chục năm qua và do thị trưởng Paul Dyster làm chủ hôn.

Ngập tràn trong hạnh phúc muộn màng

Trong buổi lễ trang trọng này, ngọn thác nổi tiếng thế giới đã được thắp sáng bởi những đèn màu khổng lồ lung linh và treo những lá cờ nhiều màu thể hiện niềm tự hào của những người đồng tính. Tiếng nhạc du dương của bài hát "The Edge of Glory" do Lady Gaga trình bày vang lên khi đồng hồ điểm 12 giờ.

Những khách du lịch được chứng kiến buổi lễ cũng bày tỏ sự vui mừng: "Thật là tuyệt vời. Bạn tới ngắm thác và được chứng kiến sự kiện mang tính lịch sử"-Andrew Holder tới từ Australia thốt lên.

Những người ủng hộ hôn nhân đồng tính tới để chúc phúc cho cặp đôi

Trước đó, Lambert và Rudd nói rằng cuộc hôn nhân của bà đại diện cho một bước tiến quan trọng cho quyền đồng tính tại Mỹ và Lambert gọi đó là "một khoảnh khắc tuyệt vời". "Chúng tôi đang đạt được giấc mơ thực sự của người Mỹ để được đối xử như những người khác và được luật pháp bảo hộ".

Cựu thượng nghị sĩ Sam Hoyt, người mới từ chức để làm việc cho Tổng đốc Andrew Cuomo, gọi lá phiếu bầu của ông cho hôn nhân đồng tính là "quyết định bỏ phiếu quan trọng nhất mà tôi từng đưa ra".

Được biết, sau đám cưới mở màn của Lambert và Rudd, hơn 40 cặp đôi đồng tính đã tham gia hôn lễ đồng tính tập thể hợp pháp tại thác Niagara vào hôm thứ Hai (25/7).

Theo Sầm Hoa (VNN / China Daily)