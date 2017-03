Đám cưới trong đám tang

Ngày 04/02/2010 vừa qua là tiết Lập xuân theo nông lịch Trung Hoa là ngày đại hỉ được rất nhiều cặp uyên ương Trung Quốc chọn làm ngày thành hôn. Một đám cưới được tổ chức, cũng xe hoa, váy trắng, cũng khách sạn nhà hàng, đông đủ người thân và bè bạn, nhưng thay vì tiếng cười là tiếng khóc, nước mắt tràn mi khi chú rể tiến về phía cô dâu đang nằm im trong quan tài kính.

“Đời này kiếp này, anh chỉ yêu một mình em thôi!”.

Trang Hoa Quý, chú rể là một thanh niên Phúc Thanh đến Chương Châu, Phúc Kiến lập nghiệp. Tháng 3 năm 2008, Quý quen Lư Yến Nga khi chàng vừa tròn 28 còn nàng ngấp nghé 20. Tình yêu của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi cặp uyên ương này sớm tối bên nhau và chưa ai từng thấy một lần cãi vã, một ngày giận hờn.

Những tưởng một lễ cưới hoành tráng sẽ ghi dấu ấn cuộc đời hai người vào ngày 4/2 năm nay, nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp đi hạnh phúc của đôi trẻ.

“Con xin thay nhà con tặng bố mẹ cặp đồng hồ”.

Ngày 27/1 trở thành nỗi đau khôn nguôi của người chồng đang sống. Hôm đó có hai người lạ mặt gõ cửa phòng Yến Nga vờ hỏi thuê nhà, khi mở cửa Nga đã bị chúng khống chế lấy toàn bộ đồ đạc có giá trị, 8 nhát dao oan nghiệt đã găm vào thân thể người con gái khi mà chỉ còn 8 ngày nữa Nga lên xe hoa.

Nỗi đau lên đến tột cùng, nhưng Quý vẫn quyết định làm đám cưới để thỏa lòng mong ước, đợi chờ của người vợ dù chưa thành thân.

Ôm di ảnh cô dâu thức trắng đêm

Sau khi cử hành hôn lễ xong, chú rể chuyển sang làm đám tang cho vợ.

Đêm 3/2, Quý vẫn chong đèn sắp xếp lại đồ đạc, vật dụng cho phòng cưới. Tấm ga trải giường trắng muốt được anh vuốt đi vuốt lại thật phẳng phiu. “Cả đời này, anh chỉ yêu mình em thôi.” Quý chợt thốt lên trong thổn thức, kỉ niệm 2 năm yêu thương cứ thế ùa về như mới hôm qua.

Chiếc khăn bông thoang thoảng mùi hương Nga vẫn đưa cho Quý mỗi khi anh chơi thể thao về, những bộ quần áo của anh được cô là phẳng nếp và treo lên mắc gọn gàng. “Đàn ông con trai phải ăn mặc cho lịch sự một chút mới ra dáng đàn ông!” Nga vẫn thường đùa Quý mỗi khi mua cho anh chiếc áo, là cho anh cái quần.

Nhìn căn phòng lạnh lẽo, Quý nao lòng khi người anh yêu thương nhất chưa ở được một ngày. Nga vẫn nói, hai đứa phải mua nhà trước, bố mẹ cô mới yên tâm khi gả con gái. Căn phòng tuy nhỏ nhưng nó chứa đựng bao mồ hôi, công sức của hai đứa, chứa đựng cả hy vọng, khát khao về hạnh phúc, tương lai.

Ảnh cưới trước lúc gặp nạn của đôi bạn trẻ.

12 giờ trưa hôm đó Quý gọi điện về nhà, chuông đổ mãi mà không ai nhấc máy, gọi vào di động của Nga thì chỉ nghe 3 tiếng bíp, bíp, bíp vô cảm. Linh tính có chuyện chẳng lành, Quý lập tức phóng xe về nhà thì đã thấy cửa mở tung, Nga đang nằm trong vũng máu.

“Hôm nay em vẫn là cô dâu đẹp nhất!”

8 giờ sáng 4/2, đoàn xe rước dâu hoa khoe sắc thắm tiến về nhà tang lễ. Trời mưa như vãi bột càng khiến lòng người thêm ảm đạm, não nề. 9h 45 phút, hai họ xếp hàng chụp ảnh dưới chữ song hỷ nổi bật. Trên tay họ là những bức ảnh, những bó hoa tươi, rất nhiều người đã không kìm được nước mắt. Mẹ cô dâu ngất lên ngất xuống mấy lần.

“Ngủ ngon em nhé, anh mãi ở bên em!”

Khi hôn lễ bắt đầu, không chỉ Quý mà hầu như mọi người đều hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi chàng hoàng tử đến bên quan tài kính, sau một nụ hôn và công chúa bừng tỉnh. “Hôm nay là ngày cưới của hai đứa mình, mặc dù, mặc dù duyên phận hai ta chỉ được bấy nhiêu thôi, nhưng hôm nay anh vẫn đón cô dâu đẹp nhất của đời anh.

Trước mặt bố mẹ hai bên và anh em bè bạn, chúng ta thề sẽ cùng dắt tay nhau đi trọn cuộc đời, dù ở kiếp sau. Em yêu, anh hy vọng tình yêu của anh sẽ làm bạn theo em suốt chặng đường dài. Các thiên sứ sẽ đón anh và em!”

Thay nụ cười là tiếng khóc và hàng nước mắt ướt bờ mi.

Cha cô dâu cầm bàn tay đã lạnh cóng của con gái trao cho chàng rể, tiếng nấc nghẹn ngào đã òa vỡ cả gian phòng. Quý ôm lấy cha mẹ vợ, ai nấy nước mắt nghẹn ngào.

“Thưa bố mẹ, nhà con khi còn luôn ôm ấp một tâm nguyện. Yến Nga muốn trong ngày cưới của chúng con sẽ có món quà bất ngờ dành tặng cha mẹ để thể hiện chút lòng hiếu thảo cho phải đạo làm con.

Nga nhiều lần tìm cách để đo cổ tay của bố, mẹ để làm được chiếc quai đồng hồ vừa vặn. Nga cũng đã đi rất nhiều tiệm mới chọn được cặp đồng hồ ưng ý, nay con thay nhà con xin được đeo nó cho bố mẹ.” Tất cả mọi người có mặt đều òa khóc.

“You’re always on my mind

All day just all the time

You’re everything to me

Brightest star to let me see

You touch me in my dream

…...”

Người cha cầm tay con gái trao cho chàng rể.

Bài hát "Thiên đường tình yêu" của Trần Huệ Lâm vẫn vang vọng trong căn phòng.

Một chút an ủi cho người quá cố và người thân của họ, hai kẻ thủ ác đã bị tóm gọn ngay trong đêm hôm đó khi bọn chúng ra ga Vĩnh An mua vé định chạy trốn sang Hà Nam.

Theo Bình Nguyên (KH&ĐS, Thời báo hoàn cầu)