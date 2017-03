Đam mê vàng của nhà giàu Ấn Độ

Datta Phuge lấp lánh với chiếc áo sơ mi và các trang sức bằng vàng. Ảnh: Bornrich

Datta Phuge có biệt danh là "người đàn ông vàng" và điều này là rất dễ hiểu.

"Một số người hỏi tôi tại sao tôi lại đeo nhiều vàng như thế, nhưng đó là ước mơ của tôi. Mỗi người có những đam mê khác nhau. Nhiều người giàu có muốn sở hữu Audi hay Mercedes và những siêu xe, còn tôi, tôi chọn vàng", anh nói. Tất nhiên Phuge cũng có 5 chiếc xe.

Với trọng lượng 3,3 kg, trị giá 250.000 USD, chiếc áo của Phuge tất nhiên chỉ dành cho những bữa tiệc tùng hoặc các dịp quan trọng. Phản ứng của mọi người khi nhìn thấy chiếc áo này rất đa dạng. Có người thấy nó ấn tượng, có người lại tỏ ra khinh miệt vì cho rằng Phuge phô trương quá mức.

Đối với Phuge, để đảm bảo an toàn cho bản thân và chiếc áo, anh luôn có một vệ sĩ đi kèm đến bất cứ đâu.

"Có một thách thức đó là làm sao để mặc chiếc áo này mà vẫn cảm thấy thoải mái như mặc một chiếc áo thông thường", Tejpal Rankar, thuộc hãng trang sức Rankar, một doanh nghiệp có thâm niên đã 133 năm ở Pune, cách Mumbai vài giờ lái xe, cho biết. "Khi quyết định may chiếc áo này, chúng tôi đã nghiên cứu nhiều thiết kế và mẫu mã. Chúng tôi không muốn người mặc khoác nó lên một tảng vàng".

Để đạt được điều này, đội ngũ thợ thủ công gồm 16 người của Rankar đã quyết định chọn may chiếc áo vàng dựa trên một kiểu dệt may của Italy, bằng một chiếc máy đặc biệt. Họ lấy cảm hứng từ hình ảnh của những vị vua chúa Ấn Độ xa xưa khi mặc áo giáp. Để tránh áo cọ xát vào da, các thợ may may một lớp vải nhung lót bên trong áo.

Chiếc áo hoàn thiện sau nửa tháng khá nặng và hơi vướng víu khi mặc vào. Áo không thể được giặt theo cách thông thường nên chủ nhân không được làm bẩn hay để mồ hôi thấm vào áo. Điều này lại rất khó tránh khỏi trong thời tiết mùa hè nóng bức ở Ấn Độ.

Phuge cho hay khoác chiếc áo vàng lên người khiến anh cảm thấy tự tin. Đối với anh, đó là một cách thể hiện sự giàu có đỉnh cao, là cảm giác mà anh đã khao khát từ khi còn trẻ.

"Thời tôi còn học đại học, mọi người đều cho rằng một gia đình giàu có nếu họ có vàng. Vì thế, năm 20 tuổi, tôi bắt đầu đeo vàng, khối lượng lúc đó nhỏ hơn, khoảng 10 hoặc 15g", anh nói.

Thực tế, Phuge không hề sinh ra trong nhung lụa mà gia cảnh của anh khá khiêm tốn. Anh phất lên từ đầu cơ bất động sản, sau đó làm nghề cho vay tiền ở thị trấn Pimpri Chinchwad, ngoại ô Pune.

Cứ 6 đến 8 tháng, khi công ty thu lời, anh lại mua một thứ gì đó làm từ vàng. Những món đồ tiếp theo trong danh sách của anh là điện thoại di động làm hoàn toàn từ vàng và có lẽ là một đôi giày vàng.

Một số nguồn tin báo chí cho rằng, Phuge may áo vàng chỉ để quyến rũ các cô gái, nhưng thực ra, anh đang có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc với Seema, một công chức nhà nước, và cũng là một người mê kim loại quý.

"Cô ấy có 500 kg vàng, tôi đã mua tặng cô ấy dây chuyền và túi xách vàng", anh tự hào khoe.

Tuy nhiên, Phuge cũng nhìn nhận việc mua vàng như một cách đầu tư. "Nếu có nhu cầu, tôi có thể bán áo sơ mi lấy tiền", anh nói.

Chiếc áo sơ mi vàng trong quá trình gia công. Ảnh: BBC

Nỗi ám ảnh về vàng của Phuge cũng giống như nhiều người khác ở Ấn Độ, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất trên thế giới.

"Mỗi người Ấn Độ đều mua vàng", Rajiv Mehta, một nhà phân tích vàng thuộc công ty nghiên cứu tài chính Ấn Độ Info Line cho biết. "Vàng trở thành một biểu tượng của quyền thế hoặc sự giàu có. Đặc biệt trong vòng 10 năm trở lại đây, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều người sở hữu trang sức vàng hoặc đang cố gắng để trở nên lấp lánh hơn nhờ vàng".

Là một biểu tượng của nữ thần đạo Hindua Lakshmi, vàng tượng trưng cho sự phước lành. Vàng được dùng để trang trí cho các vị thần Hindua ở các ngôi đền, và là một món quà cưới theo truyền thống.

Chiếc mũ bảo hiểm xe máy dát vàng của nhà thiết kế Adil Dumasia. Ảnh: BBC

Theo ông Mehta, trong số 18.000 tấn vàng ở Ấn Độ, khoảng hai phần ba là ở vùng nông thôn. Trong số hàng triệu người không có tài khoản ngân hàng, vàng được xem là một cách tiết kiệm thay thế.

Ông chủ hãng trang sức Rankar cho hay ông đang ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng túi xách, thắt lưng bằng vàng, và số lượng người Ấn mua vàng miếng cũng tăng lên. Vàng miếng bây giờ thậm chí có thể được mua từ một số máy ATM.

Vàng lá cũng đang trở nên phổ biến hơn, Shezhad Khan, công ty Vàng lá ở Mumbai nói. Công ty này gần đây được một vị khách đặt hàng ốp vàng một toilet và dát vàng cho cầu thang ở ngôi nhà đắt nhất thế giới Antilia, tòa nhà cao tầng ở Mumbai thuộc sở hữu của người đàn ông giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani.

Với Phuge, chủ nhân của chiếc áo đáng giá một ngôi nhà hạng sang ở nước ngoài, hoặc vài chiếc xe hơi, số tiền anh chi ra là xứng đáng.

"Tôi muốn thế giới biết đến tôi như một 'người đàn ông vàng' với chiếc áo này", anh nói. "Và bây giờ, điều đó đã thành sự thực".

Theo Nhân Mã (VNE / BBC)