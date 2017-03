Dân Hàn Quốc đổ xô đến biên giới Triều Tiên… bắt Pokémon

Người chơi Pokémon Go ở Hàn Quốc phải rời khỏi TP mình đang sống và đổ xô đến một TP xa xôi gần biên giới Triều Tiên để chơi vì những quy định hạn chế dữ liệu bản đồ ở Hàn Quốc.



Pokémon Go là một trò chơi thực tế, hoạt động dựa trên dữ liệu từ Google Maps nhưng do vấn đề an ninh Hàn Quốc đã hạn chế công bố dữ liệu bản đồ. Điều này đã chặn Google cung cấp dữ liệu bản đồ ở nhiều nơi trong phạm vi cả nước bao gồm thông tin thực, bản đồ 3D, hướng dẫn giao thông cá nhân và bản đồ nội địa.

"Do chính phủ đưa ra những luật hạn chế dữ liệu bản đồ, Pokémon Go không thể sử dụng hiệu quả dịch vụ Google Maps tại Hàn Quốc" - một chuyên gia trong lĩnh vực này trả lời tờ Reuters.



Người dân Hàn Quốc đổ xô đến những vùng xa xôi để chơi Pokémon Go. Ảnh: THE GUARDIAN



Các dịch vụ cung cấp bản đồ ở Hàn Quốc sử dụng bản đồ do chính phủ ban hành. Bản đồ này đã loại trừ một số khu vực nhạy cảm nhưng Hàn Quốc có luật cấm truyền bá dữ liệu bản đồ do chính phủ cung cấp. Điều luật này đã ngăn không cho Google sử dụng dữ liệu dù đã xin giấy phép dữ liệu từ năm 2008. Gần đây, Google đã công khai thách thức pháp luật.

Tuy nhiên, TP Sokcho ở gần biên giới Triều Tiên vẫn chưa chính thức được công nhận thuộc lãnh thổ Hàn Quốc. Do đó, TP này có dữ liệu bản đồ cần thiết để chơi Pokémon Go.

Một người dùng đăng tải trên Internet: "Tôi không đi đến những địa điểm du lịch lớn mà chỉ đi bộ trong phạm vi 10 km để chơi thôi. Nhưng tôi hài lòng với điều này, nếu như không có chuyện gấp thì có lẽ giờ tôi vẫn ở Sokcho".

Vé xe buýt từ thủ đô Seoul đến TP Sokcho đã được bán hết. TP Sokcho nằm trên bờ biển phía đông tiếp giáp với Vườn quốc gia Seoraksan, đã nhanh chóng tận dụng sự nổi tiếng đột ngột này. TP này đã chia sẻ bản đồ của những khu vực có Wi-Fi miễn phí và quảng cáo trên phương tiện truyền thông rằng đây là "vùng đất thánh Pokémon Go ở bán đảo Triều Tiên".

Hàn Quốc là thị trường game lớn thứ tư trên thế giới sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản, theo Công ty Nghiên cứu Newzoo. Hàn Quốc có tiềm năng cướp mất cơ hội của Niantic và Pokémon, hai công ty phát hành trò chơi gây sốt này.

Trò chơi tạo nên cơn sốt này hiện chỉ được ra mắt chính thức ở Úc, New Zealand và Mỹ. Công ty Niantic hiện đang cố gắng đáp ứng nhu cầu máy chủ của người chơi. Để chơi được Pokémon Go thì cần phải bẻ khóa các khu vực bằng cách tải ứng dụng trên Android hoặc sử dụng tài khoản iTunes của Mỹ để tải về iPhone. Chỉ tính trên Google Play Store, Pokémon Go đã có hơn 10-50 triệu lượt tải về.