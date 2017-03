Đàn ông Hàn nô nức làm đẹp trên bàn mổ

Park chịu từng ấy lần lên bàn mổ trong vẻn vẹn ba năm và tốn gần chục nghìn đôla, nhằm cải thiện ngoại hình được cho là "xấu xí" của anh. Park, 24 tuổi, kỹ thuật viên của một công ty cung cấp thiết bị y tế, cho biết anh cảm thấy tự tin hơn với phái nữ và trong công việc sau khi "đại tu nhan sắc".

Park là một trong vô số những người đàn ông ở Hàn Quốc đang lao vào cơn lốc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhu cầu gia tăng đã tạo nên một thị trường béo bở cho hơn 1.800 bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nước này. Thời gian gần đây, những trung tâm thẩm mỹ dành cho nam nở rộ như nấm sau mưa.

Bác sĩ Wee Sung-yun người thực hiện 6 ca phẫu thuật cuối cùng cho Park Hyo-jung cho biết, cách đây vài năm khách hàng chủ yếu là nữ nhưng bây giờ khoảng một phần ba số khách hàng của ông là nam giới. Họ thường có yêu cầu sửa mũi và mắt với hy vọng thành công trong những cuộc phỏng vấn xin việc làm, bác sĩ Wee tiết lộ.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ của Cho Min-ho, một thanh niên ở Busan, Hàn Quốc. Các chấm tròn là nơi từng được "dao kéo" cho đẹp. Ảnh: WSJ

Kang Jang-seo, ông chủ Trung tâm thẩm mỹ Man & Nature ở quận Gangnam, thành phố Seoul cho biết, cơ sở phục vụ cấy tóc của ông hoạt động từ năm 2005 nhưng không bao lâu sau ông quyết định mở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ngay bên cạnh để đáp ứng nhu cầu sửa mắt cho to hơn hay chiếc mũi mạnh mẽ hơn của khách hàng nam giới.

Jang-seok thường thực hiện 6 ca phẫu thuật mỗi ngày. Ông cho biết, lúc đầu phần đông khách hàng nam yêu cầu chỉnh trang nhẹ thôi để không ai phát hiện thấy nhưng hiện nay họ muốn thay đổi cả gương mặt bằng dao kéo.

Vào năm 2005, ca chỉnh sửa mắt hai mí - vốn là yếu tố thèm muốn của phụ nữ - của tổng thống Hàn Quốc khi đó Roh Moo-hyun đã giúp thay đổi nhận thức xã hội về phẫu thuật thẫm mỹ dành cho nam giới. Văn phòng Tổng thống cho biết, ông Roh cảm thấy rất phiền toái với mí mắt bị sụp xuống cho nên phải nhờ đến sự can thiệp của dao kéo.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ quốc tế (ISAPS), Hàn Quốc nằm ở vị trí thứ 8 vào năm 2010 về tổng số các ca phẫu thuật thẩm mỹ (không phân biệt giới tính) được hoàn thành, và đứng số 1 về số ca thực hiện. Lý do chủ chốt dẫn đến việc nam giới đi phẫu thuật thẩm mỹ là bởi ngoại hình ưa sẽ giúp kiếm được việc làm. Nhưng cho dù lý do là gì đi nữa, số nam giới tìm đến thẩm mỹ viện ở Hàn Quốc đang ngày một tăng cao.

Một cuộc điều tra do Real for Men thực hiện vào đầu năm 2012 quả quyết phụ nữ Hàn Quốc nay đã có cái nhìn ưu ái hơn đối với những người đàn ông không tiếc tiền, bỏ ra hàng ngàn USD để sửa sắc đẹp. Trong số 414 phụ nữ được thăm dò ý kiến có đến 73% tuyên bố họ không nghĩ có gì sai trái khi đàn ông bước vào thẩm mỹ viện. Cũng theo điều tra này, lý do chủ yếu thúc đẩy đàn ông Hàn Quốc sửa sang gương mặt của mình là sự cạnh tranh (33%), kế đến là tự tin khi được cải tạo vẻ ngoài (27%) và nhằm thỏa mãn ý thích cá nhân (24%).

Sự thay đổi nhận thức cũng mở lối cho giới diễn viên truyền hình và ca sĩ không còn phải cố gắng che giấu lịch sử sửa sắc đẹp của mình nữa. Bác sĩ Kang Jang-seok phát biểu: "Các phương tiện truyền thông có tác động rất lớn đến nếp suy nghĩ của người dân Hàn Quốc". Khách hàng của ông Kang phần đông là thanh niên tuổi ở độ tuổi đôi mươi muốn có một gương mặt mới dễ nhìn và điển trai hơn. Trong phần lớn các trường hợp, họ mang bức ảnh chụp một ngôi sao nào đó đến thẩm mỹ viện để được "sao chép" lại.

Theo Kim Jun-hyung, Tổng biên tập tạp chí Mỹ dành cho nam giới Men's Health bản tiếng Hàn, thị trường thiết bị tập thể hình và mỹ phẩm dành cho nam giới đang phát triển nhanh, tăng từ 20% đến 40% mỗi năm trong vài năm qua, ở Hàn Quốc cũng như trên khắp thế giới.

Trong bối cảnh hơn 56% nam giới Hàn Quốc cho biết họ không hài lòng với vẻ ngoài của mình, hành trình đại tu nhan sắc của Park Hyo-jung đã gây chú ý mạnh mẽ trong nước và nhờ đó anh được tham gia 10 chương trình phỏng vấn trên truyền hình, trở thành một ngôi sao.

