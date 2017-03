Đất nước không có ngày 30-12-2011

Nguyên nhân do hai nước này chuyển múi giờ nhằm gần gũi hơn với các đối tác thương mại chính ở châu Đại Dương.

Được thông qua hồi tháng 6-2011, kế hoạch nhảy qua đường đổi ngày quốc tế sẽ biến Samoa từ nơi cuối cùng thấy ánh mặt trời trên trái đất trở thành nơi đầu tiên, theo AFP. Tokelau cũng hưởng ứng quyết định này của láng giềng.

Samoa quyết định đổi múi giờ để tiện giao dịch. Ảnh: Reuters



Samoa đổi múi giờ không phải để chơi trội hoặc thu hút khách du lịch đến nơi đón bình minh đầu tiên trên thế giới mà là vì lý do kinh tế. Hiện tại, Samoa đi sau gần một ngày so với Úc và New Zealand, hai đối tác thương mại chính. Do đó, chính phủ nước này tin rằng họ sẽ có lợi hơn nếu gần gũi Úc và New Zealand về mặt thời gian.

“Khi giao thương với New Zealand và Úc, chúng tôi mất hai ngày làm việc trong một tuần. Trong khi ở Samoa là thứ sáu thì tại New Zealand đã là thứ bảy và khi chúng tôi đang nghỉ ngày chủ nhật thì họ đã làm việc tại Sydney và Brisbane” - Thủ tướng Tuilaepa Sailele Malielegaoi phát biểu trên tờ Samoa Observer.

Thủ tướng Malielegaoi cho biết kế hoạch này được thông qua từ tháng 6

Theo AFP, khách nghỉ tại những khách sạn ở Samoa trong tuần này sẽ không phải thanh toán ngày 30-12 song các ông chủ vẫn phải trả lương nhân viên cho ngày thứ sáu không bao giờ đến.

Gọi là đổi múi giờ nhưng thật ra Samoa chỉ quay lại hiện trạng của… 119 năm trước. Vào năm 1892, các thương buôn người Mỹ đã thuyết phục chính quyền Samoa từ phía tây “nhảy” qua phía đông đường đổi ngày để gần giờ với đảo Samoa thuộc Mỹ gần đó cho tiện giao dịch. Kết quả là năm đó có đến 2 ngày 4-7.

Sau khi đổi múi giờ, Samoa sẽ đi trước Sydney - Úc 3 giờ thay vì đi sau 21 giờ. Ảnh: Telegraph

Tuy nhiên, các trục trặc về múi giờ thời gian qua đã đẩy Samoa và Tokelau rơi lại sau Úc và New Zealand gần một ngày.

Theo Bằng Vy (NLĐO / AFP, AP)