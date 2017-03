Dấu ấn Trung Quốc trong ca ghép đầu người

Vì sao là bệnh nhân Trung Quốc? Trong suốt nhiều tháng qua, khi các tuyên bố về dự án của BS người Ý Canavero gây sóng gió dư luận, ứng cử viên hàng đầu để trở thành bệnh nhân ghép đầu người trên thế giới chính là một người Nga. Nhà khoa học công nghệ thông tin Valery Spiridonov mắc phải một chứng rối loạn thoái hóa cơ hiếm gặp đã tìm đến BS Canavero để tình nguyện làm bệnh nhân ghép đầu. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn mới đây của tờ The Times of India, ông Canavero tuyên bố không thể tìm ra một người hiến cơ thể cho nhà khoa học người Nga. Ông Canavero cho biết quá trình tìm kiếm người hiến trở nên bất khả thi do nhiều nguyên nhân, cả sinh học lẫn đạo đức y học. Tuy nhiên, vị bác sĩ người Ý không nêu rõ các nguyên nhân này là gì. Hội chứng rối loạn thoái hóa cơ mà nhà khoa học Nga mắc phải được biết đến với cái tên “hội chứng Werdning - Hoffman”. Theo hãng tin RT, những người mắc phải hội chứng này không thể sống quá 20 năm kể từ khi phát bệnh. Vẫn chưa có tuyên bố chính thức về khả năng ông Spiridonov tìm được người hiến cơ thể và thực hiện ca phẫu thuật cứu sống mình trong tương lai.