Đấu giá trứng chim voi với giá hơn 100.000 USD

Một quả trứng chim voi. (Nguồn: Getty Imagine)

Quả trứng có kích thước lớn hơn 100 lần so với một quả trứng gà bình thường.



Quả trứng khổng lồ này có giá khởi điểm là 45.000 USD, được một nhà sưu tập giấu tên đấu giá qua điện thoại.



Chim voi, cư trú tại Madagascar, châu Phi, đã bị tuyệt chủng vào khoảng thế kỷ 17-18, thuộc loài chim không bay được, có chiều cao khoảng 3-5m và nặng đến 500kg.



Theo các chuyên gia, loài chim voi này đã trở thành nguyên mẫu của loài chim truyền thuyết trong tập truyện "Nghìn lẻ một đêm."



Cùng ngày, nhà đấu giá Bonhams cũng đã bán một viên kim cương xanh quý hiếm 5,3 cara với giá 9,5 triệu USD. Đây là mức giá cao kỷ lục, đạt 1,8 triệu USD/cara, vượt qua kỷ lục trước đó đối với một viên kim cương xanh là 1,68 triệu USD/cara.



Viên kim cương xanh này được gắn trên một chiếc vòng do công ty kim hoàn "Bulgari" của Italy chế tác năm 1965, nay đã thuộc sở hữu của công ty "Graff Diamonds" có trụ sở ở London, nổi tiếng với kim cương quý hiếm và những đồ trang sức "độc."



Trước đó, hồi tháng Ba vừa qua, tỷ phú người Anh, cũng là nhà chế tác kim hoàn hàng đầu ở nước này Laurence Graff, chủ sở hữu công ty "Graff Diamonds," đã mua bức tranh "Người đàn bà Trung Hoa," do một họa sĩ gốc Nga vẽ năm 1951, với giá 1,5 triệu USD, cao gấp đôi giá trị ban đầu, tại nhà đấu giá Bonhams./.

(Theo TTXVN)