Đau lòng cảnh người mẹ tâm thần cắn nát tay con trai vừa sinh

Nhân viên bệnh viện sau đó đưa cả hai vào phòng bệnh trong khi chờ liên lạc với nhân thân. Tuy nhiên, ba ngày sau, khi một nữ y tá đi vào kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ này đang cắn tay con mình.

Cô y tá đã gọi người đến giúp và cố gắng gỡ em bé ra, nhưng người mẹ không chịu buông tay và tiếp tục cắn mạnh vào tay bé. Cuối cùng, các bác sỹ và y tá phải dùng đến biện pháp mạnh mới ngăn được sự việc.

Một người phát ngôn của bệnh viện cho hay: "Thật đáng sợ. Cánh tay của em bé bị thương nặng, không chỉ bị bầm tím mà còn chảy máu nữa, vì vết cắn sâu. Rất may là các bác sỹ đã can thiệp kịp thời bằng cách ngăn cho người mẹ không đóng hàm lại được, sau đó cho cô ta một liều thuốc an thần rồi đưa em bé đến nơi an toàn hơn."

Cảnh sát cho biết người phụ nữ trong vụ việc có tên là Li Zhenghua, 24 tuổi. Mặc dù đang mang bầu, nhưng mẹ chồng của Li vẫn đuổi cô ra khỏi nhà sau khi cô bắt đầu có những cư xử khác thường. Li đã sống sót khoảng vài tuần trên đường phố trước khi người dân phát hiện cô sắp sinh.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra về nguyên nhân khiến người mẹ trẻ hành động bạo lực như vậy, cũng như quyết định có nên chính thức tách em bé mới sinh khỏi mẹ và cả gia đình người cha, vì họ không còn tỏ ra quan tâm gì đến sự sống chết của Li, và có thể là sự sống chết của cả em bé./.