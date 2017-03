Đến "thần chết" cũng... chê

Khoảng 23 giờ ngày 22-3-2011, Đồn công an đường sắt Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc nhận được tin báo của ga tàu hỏa thành phố Tương Đàm, cho biết họ nhận được phản ánh của người lái chuyến tàu chở hàng số 19022 về việc có vật lạ trên đường ray đoạn Lô Côn.

20 phút sau, cảnh sát đến nơi, phát hiện một nam thanh niên chừng 30 tuổi đang nằm nghiêng ngủ trong lòng đường ray, trên người đầy bùn đất, cát bụi, bốc mùi rượu nồng nặc, tuy nhiên trên người không có thương tích gì rõ rệt. Người thanh niên này sau đó được đưa tới bệnh viện, song kết quả kiểm tra cho thấy anh ta chỉ bị xây xát nhẹ ở đầu.

Xác minh được biết, nam thanh niên này họ Đặng, 28 tuổi, nhân viên một cơ quan nhà nước ở Tương Đàm, vì mới chia tay với người yêu nên uống rượu giải sầu, trong lúc lơ mơ đã đi ra đường ray và nằm đó ngủ. May mắn là trong suốt hơn 40 phút anh ta nằm đó, có tới 2 chuyến tàu khách, 2 chuyến tàu hàng chạy qua, song do ngủ quá say nằm im, vóc người lại nhỏ, nên thoát chết.

