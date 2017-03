Điện thoại reo trong bụng tù nhân

Gã tù nhân 58 tuổi bị ban quản lý nhà tù Welikada (Kotte, Sri Lanka) đưa đến bệnh viện cấp kỳ. Kết quả chụp X-quang phơi bày chiếc điện thoại đang ngự trong bụng ông ta và các bác sĩ phải giải phẫu lấy ra.



Nhà tù vốn không cho tù nhân sở hữu điện thoại. Có lẽ người tù này nghĩ mãi và can đảm lắm mới dùng đến chiêu “độc” này, không ngờ lại bể mánh vì quên không tắt nguồn, hoặc ít nhất là chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Chiếc điện thoại trú ngụ trong ruột tù nhân. Ảnh: Daily Mail

Quan chức nhà tù không tiết lộ danh tính người tù, chỉ cho biết ông ta đang thụ án 10 năm do tội trộm cắp. “Không may cho y, điện thoại reo không đúng lúc chút nào” – vị quan chức kể.



Cuối tuần rồi, người tù đã xuất viện và bị áp giải về lại nhà tù. Nhưng vụ việc vẫn chưa chấm dứt, giới chức nhà tù đang phải điều tra vì sao một nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở thủ đô Colombo lại để tù nhân dễ dàng có di động như vậy.



Tháng 11-2012, bạo loạn đã nổ ra khi lực lượng đặc nhiệm Sri Lanka lục soát các nhà tù để thu giữ điện thoại di động và ma túy bị cất giấu trái phép.

Theo Bằng Vy (NLĐO/Daily Mail)