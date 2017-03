Đồ chơi tiền tỷ của các đại gia

Những chiếc du thuyền riêng tư, đắt tiền được làm đặc biệt theo yêu cầu của chủ nhân. Trong thập niên trước đây, các siêu tỷ phú đã bước vào cuộc chạy đua toàn cầu nhằm sở hữu chiếc du thuyền lớn nhất, đẹp nhất, nhanh nhất và xịn nhất mà một người có thể tưởng tượng. Món đồ chơi - chiếc du thuyền sang trọng nhất - giá 4,8 tỷ USD hiện tại có giá 4,8 tỷ USD.

Dưới đấy là các món đồ chơi đắt giá của các đại gia :

History Supreme - 4,8 tỷ USD

Chủ sở hữu: Một doanh nhân Malaysia giấu mặt nhưng nhiều người cho rằng đó là ông Robert Kuok



Chiều dài du thuyền: Không rõ



Đặc điểm nổi bật: Rất khó tin nhưng du thuyền History Supreme được đóng với hơn 100.000 kg kim loại quý, gồm cả vàng và platinum. Chiếc du thuyền này đắt gấp 10 lần số tiền mà tỷ phú Roman Abramovich trả cho chiếc Eclipse. Du thuyền này được trang trí bằng xương khủng long và đá sao băng.

Eclipse - khoảng 800 triệu USD



Chủ sở hữu: Roman Abramovich



Chiều dài du thuyền: 162m



Đặc điểm nổi bật: Có hệ thống phòng thủ tên lửa, lá chắn laze chống những người chụp ảnh trộm. Lá chắn laze có thể quét và tìm thấy các máy chụp ảnh gần đó và phóng ra một chùm sáng vào ống kính máy ảnh để phá hủy các bức ảnh. Dù các thiết bị trên có thể là không hợp pháp nhưng thật tuyệt.

Dubai - 350 triệu USD



Chủ sở hữu: Tiểu vương Dubai kiêm Thủ tướng Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất Mohammed bin Rashid Al Maktoum



Chiều dài du thuyền: 160m



Đặc điểm nổi bật: Có bãi đáp cho một chiếc trực thăng Blackhaw, gara để một chiếc tàu ngầm, cầu thang xoắn bằng kính nối các phòng VIP với nhau. Tất cả những yếu tố này đã giúp chiếc du thuyền đạt tiêu chuẩn vàng khi nó được đóng xong vào năm 2006.

Al Said - ước tính 200-300 triệu USD



Chủ sở hữu: Vua Oman là Qoobas bin Said al Said, Sultan of Oman



Chiều dài du thuyền: 154m



Đặc điểm nổi bật: Có lẽ Al Said là du thuyền bí mật nhất thế giới. Trong quá trình đóng vào năm 2007, con tàu được đặt bí danh là Dự án Hoa hướng dương. Du thuyền có chỗ cho 150 người của thủy thủ đoàn và có một phòng hòa nhạc chứa dàn nhạc 50 người. Tuy nhiên, cho tới giờ, chưa nhiều thông tin về chiếc du thuyền được tiết lộ.



Al Mirqab - khoảng 250 triệu USD



Chủ sở hữu: Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani.



Chiều dài du thuyền: 133m



Đặc điểm nổi bật: Có nội thất vô cùng xa hoa. Du thuyền có một cầu thang làm từ các tấm pha lê cắt bằng tay.



Lady Moura - 210 triệu USD

Chủ sở hữu: Doanh nhân, cố vấn của hoàng gia Ả rập Xê út Nasser al-Rashid



Chiều dài du thuyền: 104m



Đặc điểm nổi bật: Có nguyên một bãi biển trên boong. Chiếc Lady Moura có một bệ phủ cát, có thể hạ thấp nhưng vẫn ở trên mặt nước, nơi các vị khách có thể bơi, tắm nắng và nói chung là ngồi trên một bãi biển trên thuyền.

Theo Hoài Linh (VNN / Luxury Yatch)