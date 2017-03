Độc: Rước dâu bằng dàn xe ủi

Đám cưới đặc biệt này vừa diễn ra ở huyện Yanchang, tỉnh Thiểm Tây hôm qua. Chú rể họ An, một công nhân xây dựng, đã quyết định sử dụng ngay các phương tiện quen thuộc nhất trong công việc của mình là những chiếc xe ủi để rước dâu.

2 / 5

An cho biết ý tưởng độc đáo này do các đồng nghiệp gợi ý. Đoàn xe ủi gồm 8 chiếc, được trang trí đẹp mắt với các dải hồng thắt thành bông hoa to.