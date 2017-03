Đồng hồ đá duy nhất ở Việt Nam đang bị lãng quên

Chiếc đồng hồ Thái Dương. (Ảnh: Internet)

Theo các tài liệu hiện có, đồng hồ Thái Dương là loại đồng hồ dùng ánh nắng mặt trời chiếu vào để chỉ thời gian, trên thế giới, chỉ có 2 chiếc và 1 trong 2 chiếc này là ở Bạc Liêu.Đồng hồ Thái Dương do một nhà khoa học người Việt tài ba - nhà Bác Vật Lưu Văn Lang thiết kế xây dựng đầu thế kỷ 20 tại Bạc Liêu, mà người đương thời lúc đó xưng tụng là ''Bác Vật Lang."Chiếc đồng hồ này hiện vẫn còn ''chạy'' chính xác đến kinh ngạc sau hơn 100 năm hoạt động, sai số dao động không quá 2 phút so với đồng hồ điện tử đeo tay.Quý là vậy nhưng chiếc đồng hồ Thái Dương ở Bạc Liêu đang bị lãng quên, không ai biết đến. Hiện nơi đặt chiếc đồng hồ bị hàng rào sắt cao, to bao bọc xung quanh và cỏ cây che hết ánh nắng mặt trời nên chiếc đồng hồ này đang bị rêu phong do mưa nắng làm mờ dần các gờ phân chia thời gian trên mặt đồng hồ.Cách nơi đặt đồng hồ khoảng 10m, có một cái cổng nhưng luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Nếu đi vào từ hướng cửa lớn của Trung tâm giáo dục thường xuyên, khách càng không biết đường, vì phải vòng vèo qua nhiều con đường đầy bụi rậm mới đến được nơi đặt chiếc đồng hồ.Người dân khi đi ngang nơi đặt chiếc đồng hồ Thái Dương, nếu không dừng xe lại và đến sát hàng rào để nhìn thì dễ lầm tưởng trong khuôn viên của Trung tâm giáo dục thường xuyên có một ngôi ''mộ cổ."Ngay ở Bạc Liêu cũng không phải có nhiều người biết quê hương mình có báu vật, nói chi là du khách từ phương xa đến càng không biết chiếc đồng hồ Thái Dương hi hữu này./.