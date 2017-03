Đồng hồ Tận thế đứng im trong năm 2013

Kim của Đồng hồ Tận thế sẽ vẫn cách thời điểm nửa đêm 5 phút trong năm 2013. Ảnh: slashgear.com.

Đồng hồ Ngày tận thế (Doomsday Clock) là một đồng hồ mang tính tượng trưng do ban lãnh đạo của tờ Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử (Bulletin of the Atomic Scientists - BAS) thuộc Đại học Chicago tại Mỹ lập ra năm 1947, nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu.

Hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu thì chiếc đồng hồ càng nhích tới gần thời điểm 12 giờ đêm bấy nhiêu. Ngày nay đồng hồ ngày tận thế hiện nay được dùng để cảnh báo mối đe dọa với thế giới đến từ tất cả hiểm họa có thể đe dọa loài người như biến đổi khí hậu hay vũ khí công nghệ nano.

BAS vừa thông báo họ giữ nguyên hiện trạng của Đồng hồ Tận thế, không tiến đến gần hơn hay lùi xa điểm nguy hiểm, sau khi xem xét tình hình của các kho vũ khí hạt nhân trên thế giới, khủng hoảng hạt nhân tại Fukushima và những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây nên.

Vào ngày 14/1/2010, kim của Đồng hồ Tận thế được vặn lùi một phút và còn cách thời điểm nửa đêm 6 phút. Khi đó BAS vặn lùi kim đồng hồ vì tin rằng các nhà lãnh đạo thế giới đang nỗ lực giải quyết sự phổ biến của vũ khí hạt nhân và các hiểm họa toàn cầu khác.

Nhưng vào ngày 10/1/2012, kim của Đồng hồ Tận thế nhích thêm một phút tới gần nửa đêm do biến đổi khí hậu và thất bại của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí nguyên tử. Với quyết định mới nhất của BAS, kim Đồng hồ Tận thế sẽ vẫn cách 5 phút so với thời điểm nửa đêm.

Theo Minh Long (VNE)