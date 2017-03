Động vật biển lại chết hàng loạt ở Peru

Những con nhuyễn thể màu đỏ chết hàng loạt tại một bờ biển ở Peru trong những ngày qua. Ảnh: blogspot.com.

Xác những con vật dạt vào bãi biển Pucusana, một nơi cách thủ đô Lima khoảng 37 km về phía nam. Sự việc được phát hiện vào hôm 25/5. Hải quân Peru cho biết, họ đã gửi báo cáo về sự việc tới Cục Kiểm soát và Đánh giá Môi trường Peru để cơ quan này tìm hiểu nguyên nhân, AFP đưa tin.Gladys Triveno, Bộ trưởng Công nghiệp và Thủy sản Peru, thông báo chính phủ đang điều tra nguyên nhân khiến động vật giáp xác chết hàng loạt.Yuri Hooker, một nhà sinh học của Đại học Cayetano Heredia tại Peru, nói rằng những con giáp xác dạt vào bờ biển là một loài nhuyễn thể màu đỏ có chiều dài trung bình 3 cm.“Chúng phân bố từ bờ biển Chile tới tận bờ biển phía bắc của Peru. Rất có thể chúng chết do nhiệt độ của nước trong Thái Bình Dương tăng”, Hooker nhận xét.Hooker giải thích rằng khi nước đại dương trở lên ấm hơn, nhuyễn thể - vốn sống xa bờ - sẽ di chuyển tới gần bờ hơn để tránh những luồng nước ấm. Chúng cứ bơi về phía bờ cho tới khi dạt lên bãi biển và mắc kẹt ở đó.Sự việc xảy ra trong bối cảnh gần 900 xác cá heo và khoảng 5.000 xác chim biển dạt vào khu vực duyên hải phía bắc của Peru từ tháng 2 tới tháng 4. Một báo cáo của chính phủ kết luận cá heo chết vì những nguyên nhân tự nhiên, còn chim biển chết do nhiệt độ nước trong Thái Bình Dương tăng khiến thức ăn dành cho chim trở nên khan hiếm. Các tổ chức bảo vệ môi trường khẳng định cá heo chết do hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi.