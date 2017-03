Du lịch Bali… “đứng hình” vì núi lửa

Họ đã phải vật vả ngủ và nghỉ bất kỳ nơi nào có thể ngủ được trong các nhà ga.

Hành khách mắc kẹt tại sân bay Ngurah Rai, Bali.

Ngọn núi lửa Raung trên đảo chính Java đã phun trào dung nham liên tục trong vài tuần qua. Những cột khói bụi bay lên cao khiến bầu trời mù mịt, thời điểm này là đỉnh cao nhất của mùa du lịch. Hai ngày nay sân bay quốc tế của thành phố Bali chính thức đóng cửa. Hàng ngàn khách du lịch quốc tế đã mắc kẹt. Họ được bố trí những nơi gần đó để trú ngụ chờ thông tin mới. Tuy nhiên hàng ngàn người khác muốn cập nhật thông tin mới nhất để rời khỏi Bali đã nhất quyết trú lại trong sân bay chờ thông tin các chuyến bay. Họ đã vật vả ngủ bất kỳ nơi đâu trong sân bay có thể nằm ngả lưng được.

Sở dĩ có tình trạng này là do sân bay lúc thì thông báo mở cửa khi thì lại đóng cửa tùy theo các cơ quan chức trách thông báo về tình hình bầu trời và khói bụi trên không do núi lửa gây ra. Ông Yulfiadi, một quan chức của sân bay Ngurah Rai cho biết: “Chúng tôi thật là áp lực vì hành khách kêu trời, nhưng an toàn hàng không là trên hết”. Từ hôm thứ ba cho đến chủ nhật rồi có tổng cộng 873 chuyến bay bị hoãn và hủy.

Các hãng máy bay nước ngoài cũng bị mắc kẹt nơi đây vì không được phép cất cánh. Nhiều du khách nước ngoài dẫn con em đi du lịch cũng chưa biết lúc nào trở về nước khi kỳ nghĩ đã hết hạn…

Khói bụi núi lửa phun lên bầu trời tạo nguy hiểm cực lớn khi máy bay bay ngang qua những đám mây bụi này. Vì tro của chúng bị hút vào động cơ dễ gây cháy. Cách đây vài thập niên một máy bay hành khách của Indonesia cũng bị cháy động cơ trên bầu trời và rơi. Sau nhiều năm điều tra, các nhà điều tra Mỹ kết luận là máy bay đã bay qua đám mây bụi núi lửa khiến bụi cuốn vào động cơ gây cháy.