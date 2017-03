Đứa bé 'chết đi sống lại' sau 15 tiếng trong phòng lạnh âm 12 độ

Daily Mail đưa tin, nhân viên nhà tang lễ Bàn An ở Jinhua, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, đang chuẩn bị làm lễ hỏa táng cho bé trai vào ngày 5-2 thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc, truyền hình Chiết Giang đưa tin. Bé trai được xác định đã tử vong ngày 4-2 và nằm lại nhà xác suốt 15 giờ đồng hồ trong điều kiện nhiệt độ -12 độ C.



Bé An An hiện đang được chăm sóc đặc biệt sau khi "chết đi sống lại" (Ảnh: Daily Mail)

Theo Nhân dân Nhật báo, bé trai tên là An An, sinh non tại một bệnh viện địa phương ở Jinhua hôm 8-1. Sau 23 ngày nằm trong lồng ấp, gia đình quyết định đưa bé về nhà để chào đón năm mới Tết Bính Thân. Tuy nhiên, tình trạng đứa bé xấu đi hai ngày sau khi về nhà.

Cha của bé tên là Lu nói rằng thấy vậy gia đình vội đưa bé tới cấp cứu tại bệnh viện hôm 4-2. Tại đây, bác sĩ xác định đứa bé đã tử vong do không tìm thấy mạch đập của tim vào cùng ngày.

Sau đó, người cha bọc thi thể con trong hai lớp quần áo và đặt trong một túi dày trước khi đưa đến nhà xác vào khoảng 6 giờ tối ngày 4-2.

Tuy nhiên, vào 9 giờ sáng ngày 5-2, tức 15 giờ đồng hồ, nhân viên tại nhà tang lễ nói rằng họ đã nghe tiếng đứa bé khóc khi họ chuẩn bị thủ tục hỏa tang đứa bé.

“Ngay sau khi tôi kéo cậu bé ra khỏi lò hỏa tang, tôi nghĩ mình đã nghe nhầm. Nhưng sau đó tiếng khóc lại càng to hơn. Tôi mở quan tài ra và thấy bé cử động, vì thế tôi đã thông báo cho gia đình bé” – một nhân viên nhà tang lễ Bàn An nói.

Sau đó, bé đã được đưa trở lại bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho hay đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp như vậy. Họ không thể lý giải được những gì đã xảy ra mà chỉ có thể gọi đây là “điều kỳ diệu”.