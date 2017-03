Người già Đức tại một viện dưỡng lão nước ngoài - Ảnh: Reuters

Theo báo Anh Guardian, khoảng 7.146 người Đức về hưu đang sống tại các viện dưỡng lão ở Hungary trong năm 2011, tại Cộng hòa Czech là hơn 3.000 người, Slovakia là 600 người. Ngoài ra, nhiều người khác sống rải rác ở Tây Ban Nha, Hi Lạp, Ukraine, Thái Lan và Philippines.

Đức là một trong những nước có dân số già nhanh trên thế giới. Dịch vụ chăm sóc người già tại Đức đối diện với tình trạng thiếu nhân lực mà chi phí ngày càng tăng. Theo Cục Thống kê Đức, hơn 400.000 công dân lão thành hiện không đủ khả năng trang trải chi phí tại một trung tâm hưu trí ở Đức (2.900-3.400 euro/tháng), và tỉ lệ này tăng khoảng 5%/năm.

Dân số Đức dự kiến sẽ co lại từ gần 82 triệu người còn 69 triệu người vào năm 2050. Nghĩa là số lượng người cần được chăm sóc khi về già ngày càng tăng. Những cụ già Đức sống tại Hungary, Thái Lan và Hi Lạp cho biết “xuất ngoại” là giải pháp mà họ buộc phải lựa chọn dù không đành lòng. Nguyên nhân là chi phí tại đây thường thấp hơn mức trung bình ở Đức từ 30-70%. Điều an ủi là họ cảm nhận được sự chăm sóc và quan tâm tốt hơn.

“Chúng ta không thể để những người đã xây dựng nên đất nước phải sống như vậy, những người từng là trụ cột và cống hiến cả đời không thể bị trục xuất khỏi quê hương” - phó chủ tịch Tổ chức tư vấn chính trị - xã hội Sozialverband Deutschland (VdK) Ulrike Mascher kêu gọi.

Theo Tấn Khoa (Tuổi Trẻ)