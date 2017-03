Được bồi thường gần 5.000 USD vì bị bạn trai lừa lấy 'cái ngàn vàng'

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.yahoo.com)





Truyền thông Thượng Hải đưa tin, người phụ nữ họ Chen phát hiện bạn trai của mình thực ra đã kết hôn. Cô Chen khởi kiện bạn trai vì đã lừa gạt làm cô mất trinh tiết và buộc tội anh ta đã giả vờ độc thân để hỏi cô làm vợ.



Một phát ngôn viên của Tòa án Nhân dân phố Đông Tân Khu đã khẳng định thông tin về vụ kiện cũng như quyết định của tòa án, nhưng cũng nói thêm rằng người đàn ông đã gửi đơn kháng cáo.



Cô Chen và người đàn ông họ Li gặp nhau trên mạng năm 2009, nhưng chỉ mới bắt đầu hẹn hò từ năm 2013. Quan hệ của họ tiến xa hơn sau khi đi cùng đi du lịch Singapore.



Tuy nhiên ít lâu sau, Li đột ngột cắt đứt mọi liên lạc. Chen tìm đến nhà Li và phát hiện anh ta đã có vợ. Chen tức giận đâm đơn khởi kiện Li đã làm tổn hại đến trinh tiết và sức khỏe của mình, và đòi được bồi thường hơn 81.000 USD thiệt hại tinh thần cùng 250 USD chi phí y tế.



Tòa án cho rằng yêu cầu bồi thường ban đâu là "quá mức" nhưng cũng khẳng định "quyền trinh tiết" cần được pháp luật bảo vệ vì đó là một "quyền lợi về đạo đức" có liên quan đến "tự do, an toàn và sự trong sáng của quan hệ tình dục."



"Vi phạm quyền trinh tiết có thể gây tổn hại tới cơ thể, sức khỏe, tự do và danh dự của một người, do đó cần phải có bồi thường," tòa án cho biết.



Bị cáo Li không đến tham dự phiên tòa, nhưng đã thông qua luật sư của mình phủ nhận việc có quan hệ tình dục với cô Chen.



Cải cách kinh tế đã đưa đến cái nhìn mới về tự do tình dục ở Trung Quốc, và Đảng Cộng sản luôn khuyến khích bình đẳng giới, nhưng những quan niệm truyền thống vẫn còn sức nặng.



Chính phủ vẫn duy trì những quan điểm thủ cựu như khuyến khích kế hoạch hóa gia đình và không tán thành hôn nhân đồng giới.



Bình luận về vụ việc, một người viết trên trang blog: "Việc yêu cầu được bồi thường sau khi bị lừa thì có thể hiểu được. Nhưng quyền trinh tiết là cái gì thế? Và cơ sở luật pháp của quyền đó là gì?"



Một phụ nữ có tên Su Qinglian cho biết: "Luật pháp Trung Quốc vẫn đề cập đến các quyền trinh tiết như vậy chẳng khác gì đang phân biệt giới tính"./.