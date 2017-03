Được giải oan sau 41 năm biệt giam

Ông Herman Wallace bị biệt giam 41 năm

Luật sư cựu tù nhân Herman Wallace, 71 tuổi, cho biết ông đã qua đời sáng 4-10. Ông được thả tự do sau 41 năm ngồi tù vì bị tuyên án giết người trong vụ án tên “Angola Three” gây tranh cãi năm 1974. Đầu năm nay, ông bị chẩn đoán ung thư gan.



“Ông ấy đã qua đời sáng sớm nay trong vòng tay những người chăm sóc ông bấy lâu”, George Kendall nói với BBC.



Một trong ba người cùng gây án với Wallace đã được thả tự do hồi năm 2001. Riêng ông Wallace cùng một người đàn ông khác tên Albert Woodfox vẫn còn bị biệt giam trong phòng nhỏ, chỉ cho ra ngoài tắm hoặc tập thể dục 1 giờ mỗi ngày.



Những người đàn ông được coi là làm việc như “nô lệ từ châu Phi” ban đầu bị bỏ tù vì tội cướp tài sản nhưng sau bị cáo buộc là giết người cai ngục. Một chiến dịch quốc tế lâu nay đã đưa ra lập luận rằng có thể 3 người bị án oan nhưng tòa án không đếm xỉa.



Ông Wallace nghe tin được thả tự do khi đang điều trị tại Trung tâm cải huấn ở Louisiana Herman Wallace. “Tôi nói rằng “Herman, anh đã là người tự do””, ông Carine Williams – một trong những luật sư của Wallace nói. Được biết, Wallace được trả tự do sau khi Tổ chức Ân xá Quốc tế vận động tòa án rà soát lại và thấy không đủ bằng chứng buộc tội ông. Theo phóng viên BBC, không có dấu vân tay của Wallace ở hiện trường người cai ngục bị giết chết.



Ngày 6-10, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết người quản lý nhà tù Louisiana đã đưa Wallace ra khỏi “địa ngục” để an táng. “Chưa ai từng chịu đựng hơn 40 năm biệt giam như ông đây. Dù sao đây cũng là sự an ủi nhỏ nhoi, khi chết, ông là người tự do sau khi bản án bị lật ngược”, đại diện Tổ chức Ân xá Quốc tế Tessa Murphy ngậm ngùi.

Theo L. Thoa (NLĐO / Theo BBC)