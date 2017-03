Gà mái đẻ trứng khổng lồ, gấp 3 lần bình thường

Ngày 25/10/2010, con gà mái đặc biệt này đã trở thành “minh tinh” khi cho ra đời một quả trứng nặng tới 162 gram, nặng hơn gần gấp 3 lần một quả trứng gà bình thường có trọng lượng khoảng 56-62 gram.

Quả trứng gà nặng 162 gram bên cạnh những quả trứng gà bình thường. Nguồn: Internet

Theo một chuyên gia thuộc Cục Chăn nuôi huyện Bành Sơn, việc con gà mái của bà Liêu đẻ được một quả trứng nặng như vậy quả là chuyện bất ngờ, có thể có liên hệ đến những vấn đề về môi trường sống của chú gà.

Mặc dù chất lượng những quả trứng do con gà mái của bà Liêu không có sự khác biệt so với những quả trứng gà bình thường, song chuyên gia này cho biết, việc gà đẻ được một quả trứng to đến vậy thực sự hiếm gặp.

Theo Hà Ngọc (Vietnam+)