Gần 60 tuổi tâm thần vì nghiện game

Đeo phất trần bằng coóc-xê phụ nữ

Mặc dù đã có 20 năm trong nghề và tiếp xúc với các bệnh nhân bị tâm thần nhưng bác sĩ CKII Nguyễn Văn Dũng - trưởng Khoa điều trị tâm thần nam và nghiện chất – Viện Sức khỏe Tâm thần vẫn chưa hết bàng hoàng khi lật lại hồ sơ của những bệnh nhân bị tâm thần vì nghiện game.

Một bệnh nhân được y, bác sĩ cả khoa nhớ nhất, bác sĩ Dũng kể, cuối năm 2009, trong một cuộc họp giao ban đầu tuần, mọi người không khỏi giật mình vì tiếng la hét ở bên ngoài. Theo cảm tính, bác sĩ nghĩ ngay có chuyện chẳng lành nên ông mở cửa ra và một cảnh tượng có một không hai xuất hiện.

Một bệnh nhân tóc đã điểm bạc, bệnh nhân này tự búi tóc lên chóp đầu, lấy cây chổi lông lau bàn ghế làm cây phất trần theo kiểu Thái Bạch Kim Tinh trong phim Tây Du Ký, điều đặc biệt hơn cả là cây chổi được buộc sau lưng bằng hai chiếc áo coóc-xê của phụ nữ, khiến mọi người càng buồn cười hơn.

Sau khi nghe gia đình bệnh nhân kể lại những ngày tháng “ôn văn luyện võ” của ông, các bác sĩ phải giật mình.

Người đàn ông này tên Nguyễn Văn Khôi, nhà ở thành phố Bắc Ninh, khi về hưu, con cái trưởng thành, nhà cửa đề huề. Cứ tưởng, cuộc sống an nhàn đến với đôi vợ chồng tuổi xế chiều.

Khi xung quanh nhà có nhiều quán internet – game được mở ra, thấy bọn trẻ cứ lao vào những quán internet, không biết trong đó có gì hay nên một lần ông vào thử. Được mấy cháu nhỏ hướng dẫn, ngày đầu bập bẹ chơi game ông cũng thấy thú vị.

Không dừng lại ở đó, ông Khôi thấy mình có vẻ lạc lõng trong những quán game này nên về bàn với con cái trang bị cho mình một bộ máy tính có mạng vừa để đọc báo, vừa thư giãn.

Mua rượu tự luyện Túy quyền

Từ khi có máy tính, ông đóng cửa phòng ngồi một mình và bắt đầu “hành tẩu giang hồ” trong cái thế giới đó. Người vợ của ông trở thành một phụ tá đắc lực cho ông. Ông thường xuyên gọi vợ mua cho ông những kiếm, đao… giống y hệt như trong truyện. Phòng của ông treo đủ các loại binh khí từ thời chiến quốc đến thời hiện đại.

Trong khi hăng say cùng bàn phím đi khắp nơi hành nghĩa với một cao thủ trong Võ lâm truyền kỳ truyền bí kíp Túy quyền, thấy vậy ông gọi ngay cho vợ đi mua cho ông can rượu 20 lít về để cạnh máy tính. Và từ đó, ông vừa uống rượu vừa tu luyện Túy quyền, khi can rượu sạch bách cũng là lúc ông tự coi mình đã đạt đỉnh công phu.

Sau gần một năm thấy chồng ngày càng khác lạ, tính tình thay đổi hẳn, thân hình to béo, khỏe mạnh giờ như tàu lá thiếu ánh sáng. Hàng ngày ông ăn, ngủ tại bàn máy tính. Chân tay, đao kiếm ông múa máy khắp phòng.

Mỗi khi con cái ông mà động vào đồ đạc của ông là ông hét lớn và giơ kiếm tuyên bố “muốn ám sát gia gia hả, lũ đạo tặc hãy xem ta thay trời hành đạo giết các ngươi…". Lúc ấy con cái ông chỉ biết tránh xa kẻo bị gây thương tích.

Biết chồng đã mắc bệnh vì game nên vợ và con cái đã phải trói chặt chân tay ông và đưa thẳng vào bệnh viện. Bác sĩ Dũng cho biết trường hợp của ông là bị rối loạn tâm thần vì nghiện game.

Những trò chơi ông chơi chỉ là kiếm khách giang hồ nên lúc nào ông cũng coi mình là một vị kiếm khách trừ yêu, diệt tà. Ông Khôi phải điều trị trong bệnh viện một thời gian dài và cai nghiện game hoàn toàn sau đó viện cho ông về nhà.

Theo Ph. Thúy ( KHĐS)