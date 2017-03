Gene quy định phản ứng tiêu cực ở con người

Những người mang loại gene ADRA2b có thể hay thể hiện phản ứng tiêu cực. Ảnh minh họa: ThinkStock



Theo Nguyên Trường (VNE)



Để tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học của Đại học British Columbia yêu cầu 200 người tham gia quan sát một chuỗi liên tiếp các từ ngữ mang tính tích cực, tiêu cực hay trung lập. Kết quả, những người mang loại gene ADRA2b nhận thức và ghi nhớ nhiều từ tiêu cực hơn so với những người khác.Để lý giải cho điều này, nhóm nghiên cứu cho biết, gene ADRA2b có khả năng ảnh hưởng đến hormone và giữ vai trò quan trọng khi xử lý thông tin của trí nhớ cảm xúc. Do đó, biến dị di truyền có thể ảnh hưởng đáng kể trong cách con người nhìn nhận và trải nghiệm thế giới."Hầu hết mọi người trải nghiệm về thế giới thông qua lăng kính của gene, sự biến đổi sinh học ở cấp độ gene có thể tạo ra sự sự khác biệ trong nhận thức của cá nhân", RedOrbit dẫn lời giáo sư Rebecca Tod thuộc khoa Tâm lý của Đại học British Columbia, cho biết.Khi xem xét hiện tượng này ở khía cạnh chủng tộc, các nhà nghiên cứu nhận thấy hơn một nửa người da trắng mang gene ADRA2b, nhiều hơn đáng kể so với các chủng tộc khác.Những người mang gene tiêu cực thường xuyên có khuôn mặt giận dữ trong đám đông. Khi đi dạo ngoài trời, họ luôn để ý đến các mối nguy hiểm tiềm tàng như những nơi có thể bị trượt chân hay những hòn đá có thể rơi xuống, thay vì chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên.Năm ngoái, một loại gene có đặc tính hoàn toàn đối nghịch với gene ADRA2 được khám phá có tên là gene Santa Clause. Loại gene này giúp giảm 8% nguy cơ bị trầm cảm cũng như giảm tỷ lệ béo phì.