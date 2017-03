Giải cứu 129 công nhân bị lạm dụng tình dục

Theo Viện Di trú Quốc gia (INM), công ty may có tên Yes International do 4 người Hàn Quốc vận hành là quản lý. 4 người Hàn Quốc này cũng đã được bàn giao cho công tố viên ở phía tây bang Jalisco điều tra.



Điều phối viên của INM ông Ardelio Vargas Fosado cho biết, hôm 4-2, nhà chức trách Mexico đã tiến hành bố ráp ở thị trấn Zapopan sau khi nhận được đơn tố cáo nặc danh cho biết 4 tên này “giống một băng đảng buôn người”.

Các quan chức đã giải cứu 129 phụ nữ cùng 8 người nam, trong đó có 6 thanh thiếu niên ở độ tuổi 16-17. Theo lời khai của các công nhân, họ là “nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục và thể xác, cũng như luôn bị đe dọa, tra tấn tinh thần và luôn phải làm việc khổ sai”, Vargas Fosado cho biết.



Nhà chức trách tiến hành khám xét các nhà máy may ở bang Talisco (Ảnh: AFP)

Cũng theo các nhà chức trách, 4 nghi phạm người Hàn Quốc định cư bất hợp pháp ở Mexico và sau đó đã được Lãnh sự quán Hàn Quốc bảo lãnh.

Trưởng công tố viên của Jalisco Luis Carlos Najera cho biết chính quyền đang tiến hành điều tra tội lạm dụng tình dục và trẻ em để khởi tố.

Ông Victor Manuel Torres Moreno, một quan chức trong Bộ Lao động cho biết, những công nhân phải làm việc quần quật trong điều kiện “mất vệ sinh” và ô nhiễm ngay tại nơi làm việc. Hơn nữa những nguyên liệu mà họ xử lý rất dễ gây ra hiểm họa cháy nổ trong khi công ty lại không có thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Giới quan chức cũng cho biết công nhân làm việc ở đây luôn bị mắng chửi, không có hợp đồng lao động, làm việc hơn mức quy định là 8 giờ/ngày; bữa ăn trưa 15 phút thay vì 30 phút; họ cũng không được trả tiền tăng ca và không được hưởng quyền lợi về sức khỏe.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp các ông chủ lạm dụng công nhân như vậy ở Mexico. Vào 2013, cảnh sát đã giải cứu 275 người, trong đó có 39 thanh thiếu niên đang bị giam giữ trong điều kiện làm việc giống nô lệ ở một công ty xuất khẩu cà chua ở Toliman.