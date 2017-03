Giải thưởng lạ lùng ngày Valentine

Nhiều phụ nữ mong đợi nhận được hoa, một hộp socola hoặc thậm chí là một lời cầu hôn từ người yêu trong ngày Valentine. Tuy nhiên, điều cuối cùng mà họ có thể đoán trước đó là đề nghị ly dị công khai.

Đó chính xác là điều mà một phụ nữ không may mắn người New Zealand sẽ nhận được từ chồng mình trong ngày 14/2 tới.

The Rock, một đài phát thanh quốc gia ở New Zealand đang tặng cho một người đàn ông cơ hội để nói với vợ mình đề nghị ly hôn trực tiếp trên sóng phát thanh trong ngày lễ tình yêu. Việc này là một trong cuộc thi "Thắng một cuộc ly hôn" do đài này tổ chức.

Người thắng cuộc là một người đàn ông 31 tuổi, tên là Sam sẽ được đài phát thanh trả chi phí ly dị. Trang web của đài The Rock viết, cuộc thi trên là nhằm vào những người tưởng mình đã kết hôn với một thiên thần nhưng thực tế là đã lấy một con quỷ Satan mặc váy.

Bob McCoskrie, giám đốc của tổ chức Gia đình là số 1 ở New Zealand nhận xét: "Đài phát thanh The Rock chỉ làm tăng đau khổ của người khác. Họ sẵn sàng trả phí ly dị nhưng liệu họ có thanh toán phí tư vấn như là kết quả của việc làm này không".

Đài The Rock nổi tiếng với việc đẩy mọi việc tới tận cùng. Năm ngoái, đài này tổ chức cuộc thi "thắng một cô vợ" và người thắng cuộc được trao thưởng một chuyến đi 12 ngày tới Ukraine để chọn cô dâu.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)