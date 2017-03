Giận dữ, nông dân đập vỡ 100.000 trứng gà mỗi ngày

Những nông dân ở vùng Tây Bắc nước Pháp này còn đe dọa sẽ đập vỡ 100.000 quả trứng hàng ngày, tương đương với 5% sản lượng trứng mỗi ngày ở Brittany. Hành động này nhằm muốn giảm 5% tổng sản lượng trứng ở Pháp để đẩy giá trứng lên cao trở lại.



Nguyên nhân khiến những người nông dân này giận dữ là do chi phí trong việc chăn nuôi ngày một đắt đỏ, chủ yếu do Cơ quan bảo vệ động vật Châu Âu yêu cầu nông dân phải trang bị số lồng lớn hơn cho gà mái. Cuộc biểu tình diễn ra ở Carhaix-Plouguer - một xã của tỉnh Finistère, thuộc vùng Bretagne.



Trước đó, một chỉ thị do Liên minh châu Âu (EU) ban hành có hiệu lực từ ngày 1-1-2012 đã yêu cầu tất cả những con gà mái phải được giữ trong chiếc lồng ấm với không gian rộng hơn để làm tổ, bươi bới và ngủ.



Những nông dân Pháp cho biết hiện họ chỉ được trả 75 đồng Euro cho mỗi kg trứng nhưng chi phí sản xuất đã chiếm tới 95% số tiền này.





Theo L. Thoa (NLĐO/ BBC)