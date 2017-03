Giết người tình dã man đoạt hàng triệu đô tiền xổ số

Tìm đến phụ nữ để lợi dụng cả tình lẫn tiền



Một người đàn ông Nhật Bản tên là Jinichi Kumagai, 51 tuổi chuyên kinh doanh các linh kiện điện tử. Trong công việc làm ăn cũng như trong chuyện tình cảm, dường như vận may luôn luôn đùa giỡn ông bởi ông liên tục gặp thất bại. Công việc kinh doanh thua lỗ, ông đã tìm đến với những người đàn bà để mong tìm được nguồn động viên, chia sẻ cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mọi chuyện không như những gì Jinichi Kumagai mong đợi, những người phụ nữ lần lượt bỏ ông ra đi khi họ phát hiện ra ông là một tên đào mỏ chính hạng, lợi dụng tình cảm của người tình để có tiền phát triển công việc kinh doanh.



Cứ như vậy cuộc đời của Jinichi Kumagai trôi đi với những thất bại nối tiếp thất bại. Càng ngày cuộc sống càng trở nên bi đát và tồi tệ hơn đối với một người đàn ông. Tuổi đời cũng không còn trẻ để ông có thể chống đỡ với sự khắc nghiệt cũng như những quy luật của cuộc sống. Đến một ngày mùa đông năm 2003, dường như vận may đã đến với Jinichi Kumagai khi ông đang lang thang trên đường, vừa đi vừa thả hồn ngẫm nghĩ lại những gì mình đã trải qua, những người phụ nữ đã đi qua đời ông và ông đã lợi dụng tình cảm của họ để tồn tại cuộc sống của mình như thế nào.



Tất cả mọi suy nghĩ vụt tắt khi ông nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi đang vất vả với những túi xách lỉnh kỉnh đồ đạc bước đi khó nhọc trên đường. Bà không phải là một người phụ nữ sang trọng, đài các nhưng có lẽ Jinichi Kumagai có thể tìm thấy một điều gì mới lạ ở người phụ nữ này. Jinichi Kumagai lao đến và xin phép được giúp đỡ. Thấy vẻ lịch thiệp của Jinichi Kumagai, người phụ nữ này không nỡ từ chối.



Họ vừa đi vừa làm quen, khi đi đến hết đoạn đường để về nhà thì dường như họ đã trở nên rất thân thiết. Người phụ nữ là Hisako Yoshida, hiện bà cũng đang sống độc thân. Bà không phải là một người giàu có lắm nhưng bà có một cuộc sống thanh bình và sung túc. Jinichi Kumagai đã nhận thấy rõ điều này khi được Hisako Yoshida mời về nhà chơi. Vẫn những câu chuyện, những lời tán tỉnh, Jinichi Kumagai đã chinh phục được Hisako Yoshida.



Hai con người cô đơn, hai trái tim đồng cảm đã đến với nhau, dựa vào nhau sống tiếp những tháng ngày hạnh phúc. Một người phụ nữ độc thân như Hisako Yoshida thực sự cảm thấy ấm áp khi có một người đàn ông như Jinichi Kumagai ở bên cạnh mình. Jinichi Kumagai ra sức chiều chuộng và tỏ ra hết lòng yêu thương người phụ nữ của mình. Sau một thời gian ngắn chung sống, mọi khoản tiền và tài sản của Hisako Yoshida đã trở thành tài sản chung của hai người. Vì những tình cảm Jinichi Kumagai dành cho mình và ngược lại, Hisako Yoshida không hề có ý nghi ngờ gì về người tình của mình. Bà cứ thế sống và yêu trong sự tin tưởng, niềm hạnh phúc của một người phụ nữ.



Giết người tình vì số tiền trúng số



Câu chuyện tình cảm của họ cứ thế trôi đi cho đến một ngày cảnh sát Nhật Bản thông báo bắt giữ được một người đàn ông đã ra tay sát hại người tình của mình khi bà trúng thưởng xổ số hàng triệu đô la Mỹ. Thủ phạm chính là Jinichi Kumagai và nạn nhân không ai khác là bà Hisako Yoshida.



Năm 2005, bà Hisako Yoshida đột nhiên mất tích ngay sau khi trúng xổ số. Vừa có tiền, bà đã đặt mua một chiếc xe hơi mới. Mọi thông tin về việc trúng số cũng như những dự định trong việc tiêu số tiền này bà không hề tiết lộ cho bất cứ ai ngoại trừ người tình của mình là Jinichi Kumagai. Sau khi Hisako Yoshida mất tích, cảnh sát đã vào cuộc, nghi phạm đầu tiên không ai khác chính là Jinichi Kumagai. Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát là một cuốn sổ tiết kiệm tiền gửi ngân hàng của bà Hisako Yoshida tại nhà của Jinichi Kumagai. Không thể chối cãi vòng vo, Jinichi Kumagai đã thú nhận việc chính ông đã ra tay sát hại người tình của mình.



Do công việc làm ăn liên tiếp bị thua lỗ, hắn đã dùng rất nhiều tiền của Hisako Yoshida để trang trải nợ nần nhưng món nợ vẫn cứ ngày một tăng lên trong khi công việc làm ăn thì không có gì biến chuyển, càng làn càng thua. Với số tiền của người tình, ông đã mở rộng công việc kinh doanh của mình nhưng vẫn không thể thay đổi được. Chính vì vậy mà nợ cứ chồng tiếp lên nợ nên ông không có cách nào khác là muốn chiếm đoạt toàn bộ số tài sản của người tình. Trong suốt thời gian hai người bên nhau, chỉ bằng sự quan tâm, những lời lẽ ngọt ngào Jinichi Kumagai đã kiếm được từ người tình một số tiền rất lớn. Ông ra ngoài với công việc kinh doanh nhưng thực ra là để chơi bời và tiêu tiền.



Chính vì vậy mà công việc kinh doanh linh kiện điện tử luôn trong tình trạng thua lỗ. Việc Jinichi Kumagai chơi bời, phá phách bên ngoài Hisako Yoshida không hề hay biết. Bà vẫn một mực tin tưởng vào tình cảm của ông. Bà thực sự lo lắng và muốn giúp đỡ ông với tất cả những gì mình có thể. Jinichi Kumagai chỉ nói cần tiền để mở rộng kinh doanh là bà sẵn sàng giúp ông ngay. Jinichi Kumagai chuyển hẳn sang ở chung nhà của người tình với lý do muốn được gần gũi và chăm sóc bà được nhiều hơn. Còn niềm hạnh phúc nào bằng khi được người yêu quan tâm đến như vậy. Bà càng cố gắng để cung phụng ông nhiều hơn.



Việc Jinichi Kumagai còn muốn được đứng tên chung sở hữu số tài sản của Hisako Yoshida cũng không làm bà bận lòng hay suy nghĩ gì về tên người tình đào mỏ của mình. Một người phụ nữ chỉ quan tâm đến tình cảm, thèm khát một tình yêu thực sự thì trong lúc này, bà không thể nghĩ được gì hay nghi ngờ gì về người yêu của mình. Bởi ông ta là một người đàn ông khéo léo, biết cách chiều chuộng phụ nữ nên Hisako Yoshida không thể tưởng tượng ra được những âm mưu mà chính người yêu của mình mang lại.



Khi biết tin Hisako Yoshida trúng xổ số và biết được những kế hoạch sử dụng số tiền này, trong đầu Jinichi Kumagai đã không từ bỏ việc chiếm đoạt. Có số tiền này ông sẽ không còn phải lo sợ với đống nợ nần nữa và ông lại được tiếp tục ăn chơi, hưởng thụ cuộc sống thác loạn của mình bên những người tình trẻ đẹp. Chỉ cần có tiền, ông có thể có được tất cả những gì ông mong muốn. Lòng tham của ông không từ một ai, kể cả là người đã gần gũi ông và cung phụng ông trong suốt nhiều năm qua.



Kế hoạch sát hại Hisako Yoshida luôn nung nấu trong đầu ông kể từ khi bà có thêm một khoản tiền lớn. Số tiền trúng số trị giá 200 triệu Yên (khoảng 2,1 triệu USD), Hisako Yoshida tính toán rằng sẽ dùng một phần lớn số tiền đó làm từ thiện, một phần giao cho người tình để phát triển việc kinh doanh, còn lại bà sẽ mua xe hơi mới rồi gửi tiết kiệm ngân hàng để cho bà cùng người tình an dưỡng tuổi già. Jinichi Kumagai gật gù và ủng hộ những kế hoạch của Hisako Yoshida, bà cứ thế yên tâm thực hiện theo những gì đã tính toán với người tình của mình mà không biết được âm mưu của Jinichi Kumagai. Jinichi Kumagai khai với các cơ quan điều tra rằng, sau khi được chia một phần số tiền trúng số, hắn đã dùng số tiền đó để trả nợ trong khi Hisako Yoshida không hề hay biết.



Sau khi bị bắt, Jinichi Kumagai đã chỉ chỗ cho cảnh sát nơi hắn cất giấu thi thể của Hisako Yoshida. Hắn đã đưa Hisako Yoshida đi chơi ở một vùng quê cách nhà khoảng 300 km. Trong chuyến đi chơi, Hisako Yoshida thực sự hạnh phúc và cố gắng để tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Jinichi Kumagai thì dã tâm cho thuốc ngủ và thuốc kích dục vào trong rượu của người tình. Sau khi vật lộn với những trận mây mưa tình ái, Hisako Yoshida đã ngủ trong trạng thái mê man. Hắn đã dùng dây siết cổ người tình cho đến chết. Hisako Yoshida không thể kêu lên một tiếng nào bởi bà đang trong tình trạng say rượu và thuốc ngủ. Sau khi giết hại Hisako Yoshida, hắn đã nhét xác vào một bao tải rồi chôn Hisako Yoshida ở tại một khu đất hoang. Hắn trở về nhà trong trạng thái vui vẻ. phấn chấn vì cầm chắc trong tay số tiền cùng số tài sản của Hisako Yoshida.



Hắn không hề nghĩ đến những quy luật của cuộc sống, những nguyên tắc của luật pháp. Cảnh sát đã lần theo chỉ dẫn của hắn và tìm thấy cái mà họ cho là hài cốt của Hisako Yoshida. Jinichi Kumagai không thể phủ phận được tội lỗi của mình. Bản án tử hình cũng không thể xứng đáng với một con người chỉ biết sống lợi dụng vào phụ nữ như hắn. Cảnh sát còn cho biết thêm, với số tiền mà hắn đánh đổi bằng một mạng người, hắn đã tiêu pha chơi bời hết. Thời điểm trước khi bị bắt, hắn lại đang tiếp tục lâm vào cảnh nợ nần, Hắn đang đợi chờ cơ hội để gặp được một người phụ nữ như Hisako Yoshida.





Theo Tuấn Tú (VNN)