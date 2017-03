Giới trẻ châu Á đua cưới ngày 12/12/12

Rất đông cặp đôi Malaysia đã cùng làm đám cưới vào ngày đẹp năm ngoái 11/11/2011. Ảnh: amagicalaffair

Tương tự ngày 10/10/2010 hay 11/11/2011 từng được các đôi nam nữ ưa chuộng để làm đám cưới, số lượng cặp đôi đăng ký làm hôn lễ vào ngày 12/12 tới cũng tăng vọt bởi đây là lần cuối cùng các con số ngày, tháng, năm lặp lại trong thế kỷ này.

Cục Đăng ký Kết hôn Hong Kong cho biết cơ quan này đã nhận được 696 thông báo từ các cặp uyên ương dự kiến kết hôn vào thứ tư tới, gấp gần 4 lần so với con số bình quân ngày là 177 hồi tháng 10.

Tại Singapore, nơi có ba phần tư là người gốc Hoa, có 540 cặp đôi đã đăng ký "góp gạo thổi cơm chung" vào thứ tư này, theo thống kê trên trang web của Cục Đăng ký Kết hôn, tăng gấp 8 lần so với bình quân ngày cách đây một năm, tính riêng những đám cưới không theo đạo Hồi. Các đám cưới của tín đồ Hồi giáo được thống kê riêng.

Một nhà tổ chức hôn lễ ở Singapore cho hay ngày 12/12 sẽ là một trong những ngày bận rộn nhất năm của ngành kinh doanh đám cưới.

"Đây là một ngày đặc biệt", AFP dẫn lời Renee Leung, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty tổ chức hôn lễ The Wedding Butler nói, thêm rằng công ty của cô đang chuẩn bị cho 20 đám cưới chỉ riêng trong ngày này, tăng vọt so với một, hai đám trong những ngày thông thường.

"Đó là một con số tốt lành. Nhiều người nói rằng con số này rất dễ nhớ", Renee nói.

Tuy nhiên, số lượng cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 12/12/2012 lại sụt giảm ở cả Hong Kong và Singapore so với những ngày đẹp trong các năm trước. Hong Kong chứng kiến 1.002 đám cưới riêng trong ngày 11/11 năm ngoái, ngày mang ý nghĩa là "tình yêu vĩnh hằng", và 859 đám cưới ngày 10/10/2010, ngày biểu hiện cho "sự hoàn hảo".

Số lượng đám cưới trong ngày đặc biệt năm nay giảm sút một phần có thể là do yếu tố phong thủy. Thầy phong thủy Sammy Au cho biết trên báo Hong Kong The Standard rằng ba con số 12 lặp lại không phải là hoàn hảo cho việc kết hôn và đánh giá đây chỉ là "ngày tương đối may mắn". Ông Au cho rằng hai ngày 18/12 và 31/12 là những ngày đẹp hơn để làm đám cưới.

Hiện chưa có số liệu nào về lượng đám cưới ở Đại lục và Đài Loan.

Các đôi nam nữ chọn ngày 12/12 làm ngày trọng đại của đời mình với lý do chính là muốn kết hôn trước 21/12, ngày được đồn đại là trái đất diệt vong. "Tôi muốn nên vợ nên chồng với cô ấy trước ngày tận thế", một chàng trai sắp làm chú rể nói.

Một số người khác trên Internet tin vào tận thế lại tuyên bố 12/12/2012 là ngày thế giới bị hủy diệt, làm phức tạp thêm các kế hoạch cưới xin của những người mê tín.

Theo Nhân Mã (VNE)