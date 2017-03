Hà mã già nhất thế giới qua đời

Nhân viên vườn thú Mesker chăm sóc hà mã Donna. Ảnh: courierpress.com.



Theo Minh Long (VNE)



Ban quản lý vườn thú Mesker tại thành phố Evansville, bang Indinana, Mỹ cho biết con hà mã mang tên Donna của họ chết vì bệnh vào sáng 1/8, AFP đưa tin.“Với nỗi đau buồn to lớn, chúng tôi thông báo rằng Donna, con hà mã già nhất trong môi trường nuôi nhốt, đã chết sáng nay do sức khỏe suy giảm bởi bệnh viêm khớp”, Amos Morris, người phát ngôn của vườn thú, phát biểu.Chào đời tại vườn thú Memphis vào năm 1951, Donna tới vườn thú Mesker vào ngày 7/8/1956 và sống ở đó tới tận ngày nay. Nó sống cùng Kley, một con hà mã đực, và sinh 8 con.Tuổi thọ trung bình của hà mã trong môi trường hoang dã là hơn 40 năm. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống tới 50 năm. Như vậy thời gian sống của Donna dài hơn hai thập kỷ so với đồng loại của nó trong môi trường tự nhiên.