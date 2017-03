Hai mẹ con 'cuồng đạo' đánh chết người giữa tiệm ăn

Tòa án Thành phố Yên Đài, thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tuyên Zhang Lidong và con gái Zhang Fan án tử hình với hai tội danh: giết người và lợi dụng tôn giáo chống lại luật pháp. Tuy nhiên, tòa không công khai địa điểm thi hành án tử hình.

Người con giá của nghi can cũng tham gia hành hung đánh chết nạn nhân (Nguồn: The New York Times)

Cả hai bị cáo đều là thành viên của một tổ chức tôn giáo thần bí đã bị chính quyền Trung Quốc đặt ngoài vòng pháp luật từ năm 1995, đồng thời bị “gắn mác” là “giáo hội ma quỷ”. Những thành viên của tổ chức này đã đi vào nhà hàng McDonald nhằm mục đích chiêu mộ thêm thành viên vào ngày 28-5-2014.

Tại đây, họ bắt gặp một người phụ nữ tên Wu Shuoyan, 35 tuổi, đang ngồi cùng chồng và con trai xem tivi. Khi cô Wu từ chối cung cấp số điện thoại của mình, số người này lập tức quy kết cô là “linh hồn ma quỷ” và đánh đập dã man cô bằng tất cả các vật dụng với lấy được ở nhà hàng. Cuộc đánh đập chỉ kết thúc khi nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

Vụ giết người trên được ghi hình lại bởi một nhân chứng có mặt lúc vụ việc diễn ra, song người này không hề ra tay cứu giúp nạn nhân. Đoạn phim được phát tán trên mạng và nhanh chóng nhận được nhiều chỉ trích về việc “thấy chết không cứu” của người quay cũng như sự hiện diện chậm chạp của cảnh sát.