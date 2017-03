Hàn Quốc có cảnh sát “Gangnam Style”

Hôm 16-10, Hàn Quốc ra mắt lực lượng cảnh sát du lịch khoảng 100 người gồm cả nam và nữ. Nhiệm vụ của họ là tuần tra các khu vực ở Seoul, bảo vệ du khách thăm thú thủ đô.

Các nhân viên cảnh sát này được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên khả năng ngôn ngữ. Mỗi người đeo huy hiệu cho thấy họ có thể thành thạo thứ tiếng nào, bao gồm Anh, Nhật và Hoa. Tuy không được trang bị vũ khí nhưng họ có thể gọi cho các sĩ quan cảnh sát chuyên nghiệp hỗ trợ khi phải đối đầu với tội phạm hay những tình huống nguy hiểm.

Cảnh sát du lịch “Gangnam Style” của Hàn Quốc Ảnh: SBS.COM.AU

Đáng chú ý là bộ đồng phục của cảnh sát du lịch Hàn Quốc do chính nhà thiết kế trang phục cho ngôi sao nhạc pop Psy - nổi tiếng với ca khúc Gangnam Style - sáng tạo. Bộ đồng phục này gồm áo khoác xanh, quần đen, sơ mi xám, kính mát và mũ nồi xanh.

Phát biểu trong buổi lễ ra mắt, Chủ tịch Tổ chức Du lịch Hàn Quốc Lee Charm khẳng định cảnh sát du lịch được thành lập không phải vì đất nước Hàn Quốc thiếu an toàn. Ngược lại, ông tuyên bố: “Các anh chị là những vị đại sứ quảng bá đất nước này để bên ngoài thấy Hàn Quốc an toàn như thế nào”.

Theo trang web Stars and Stripes, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết lực lượng mới này có nhiệm vụ ngăn chặn các hành vi gây khó chịu cho người nước ngoài, chẳng hạn như “chặt chém” và giúp đỡ du khách. Cảnh sát viên Park Jae-hyoung nói: “Những ai bị tài xế taxi hoặc người bán hàng rong “chặt chém” có thể gặp chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp họ giải quyết”.

Ông An Sinyoung, giám đốc xúc tiến du lịch của bộ, nhấn mạnh: “Chúng tôi không theo dõi du khách. Chúng tôi chỉ cố phục vụ nhiều hơn và giúp họ cảm thấy thoải mái”. Ông cũng hy vọng cảnh sát du lịch sẽ giúp cải thiện hình ảnh đất nước Hàn Quốc và không để du khách phải ấm ức kể chuyện họ bị cư xử tệ bạc tại Seoul khi trở về nước. Ông An cho biết đã có một vài báo cáo về hành vi sai trái của khách du lịch nhưng tỉ lệ du khách than phiền gặp phải tình huống khó chịu ngày càng tăng lên. Theo ông, bộ cũng có thể sẽ thành lập các đơn vị cảnh sát du lịch trên đảo Jeju, Busan và Incheon.

Số lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc tăng đều đặn trong mấy năm gần đây và lần đầu tiên vượt qua con số 10 triệu vào năm 2012.